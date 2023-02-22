Інвестиції

17:19 22.02.2023

UkraineInvest підписав із "Епіцентр К" та Kingspan меморандуми про "інвестнянь" на суму $370 млн

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UkraineInvest підписав із "Епіцентр К" та Kingspan меморандуми про "інвестнянь" на суму $370 млн

Офіс із залучення та підтримки інвестицій при Кабінеті Міністрів України (UkraineInvest) відповідно до закону про "інвестнянь" підписав меморандуми з підготовки заявок щодо інвестпроектів із "Епіцентр К" на $150 млн і Kingspan на $220 млн.

Під час пресконференції в середу в Києві меморандуми з боку UkraineInvest підписав виконавчий директор Сергій Цівкач, з боку "Епіцентр К" - генеральний директор мережі будівельних супермаркетів "Епіцентр" Петро Михайлишин, з боку Kingspan - керівник проєкту "Kingspan в Україні" Майк Стенсон.

Як повідомив Михайлишин, до війни в Україні "Епіцентр К" інвестував у свій розвиток щонайменше $500 млн на рік.

"Минулого року, незважаючи на те, що більшість будівництв практично завмерла, ми побудували два торговельні центри. Першу чергу площею 90 тис. кв. м - ТРЦ у Львові і торговельний центр на 60 тис. кв. м - на столичних Березняках. Було складно. Але ми компанія, яка розвивалася, розвивається і буде розвиватися. На найближчі три роки є в планах проєкти на $2 млрд", - сказав він.

Водночас Михайлишин зазначив, що за наявності доступу до кредитних ресурсів і можливості у вітчизняній промисловості виробляти достатньо бетону і металоконструкцій "Епіцентр К" зможе здійснити ці плани.

"А також якщо нам буде створено сприятливий інвестиційний клімат. Ми сподіваємося в особі UkraineInvest таку "няню" отримати", - додав він.

Зі свого боку Стенсон висловив задоволення підписанням меморандуму в контексті майбутніх інвестицій на вже озвучені $220 млн у майбутній завод будівельних матеріалів.

Раніше повідомлялося, що ірландський виробник теплоізоляційних енергоефективних технологій Kingspan планує створити в Україні кампус будівельних технологій. Старт будівництва заплановано на 2024 рік, період реалізації проєкту - близько п'яти років.

"Станом на сьогодні компанія зосереджена на виборі та ідентифікації локації поруч зі Львовом. Пройшовши всі процедури, ми перейдемо до будівництва та запуску виробництва будматеріалів. У результаті буде створено близько 600 робочих місць. Я дякую UkraineInvest за допомогу на початкових етапах реалізації проєкту", - сказав Стенсон.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того самого року. Станом на кінець 2022 року мережа компанії об'єднує 79 торговельних об'єктів, що діють під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія" в різних регіонах країни.

Унаслідок бойових дій три ТЦ "Епіцентр" – у Чернігові, Маріуполі та Бучі – були повністю знищені. Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні. Загальна сума допомоги з початку широкомасштабного вторгнення в Україну перевищила 1 млрд грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).

Компанію Kingspan (Ірландія) створено 1965 року. Спеціалізується на виробництві будівельних рішень для огороджувальних конструкцій (покрівля, стіни, фасади), а також захисних стін, холодильних дверей, високотехнологічного твердого уретану і твердої фенольної теплоізоляції для покрівель, стін, підлог і трубопроводів. Оперує 200 виробничими потужностями у всьому світі. В Україну компанія прийшла 2005 року.

У квітні 2022 року Kingspan повідомила про завершення виходу з російського бізнесу. На Росію припадав менше ніж 1% її глобальних операцій. Компанія також пожертвувала $750 тис. UNICEF для створення п'яти центрів Blue Dot для допомоги біженцям на українському кордоні.

UkraineInvest - Офіс із залучення та підтримки інвестицій при Кабінеті Міністрів України. Надає організаційно-консультативну підтримку інвесторам для підготовки реалізації проєктів.

Теги: #меморандум #ukraineinvest #епіцентр_к #kingspan

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