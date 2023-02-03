Україна виставить порт "Білгород-Дністровський" на продаж

Фонд державного майна (ФДМ) готує до приватизації морський торговельний порт (МТП) "Білгород-Дністровський", який може стати другим великим об'єктом портової інфраструктури, проданим на майданчику Prozorro від початку повномасштабного російського вторгнення, повідомляє сайт ФДМ.

"Під час робочої поїздки в Одеському регіоні перевірив поточний стан справ Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Вже скоро ФДМ оголосить про початок процесу його приватизації", - написав на сторінці у фейсбуці перший заступник голови ФДМ Дмитро Кліменков.

За його словами, під час візиту на об'єкт він ознайомився із проведенням інвентаризації підприємства, реєстрацією майна, підготовкою об'єктів нерухомості та технічною документацією, необхідною для оголошення аукціону. "Наше завдання - організувати та провести аукціон максимально ефективно і прозоро", - зазначив представник фонду.

Відомство уточнило, що з 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський порт використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймає вантажі на автомобілях і відправляє їх далі у вагонах. З травня підприємство розпочало відвантаження зернових, перевалку залізорудних котунів та перевантаження металопродукції. За шість місяців роботи після відновлення діяльності обробка вантажів у МТП зросла у 100 разів порівняно з 2021 роком. Порт прийняв понад 10 тис. вантажних автомобілів і відвантажив залізницею 4 тис. вагонів, чим суттєво полегшив навантаження на дорожню інфраструктуру до портів "Ізмаїл" та "Рені". Всю продукцію було направлено на експорт.

До війни підприємство було збитковим. "Відновлення повноцінної діяльності (порту) можливе лише з залученням значних інвестицій, оскільки підприємство було збитковим іще до повномасштабного вторгнення, мало борги з заробітної плати перед бюджетами різних рівнів", - зазначив ФДМ.

За 11 місяців 2022 року заборгованість із зарплати зменшилася з 20,1 млн грн до 11,8 млн грн.

У рамках підготовки до приватизації порт "Білгород-Дністровський" виграв суди, достроково розірвавши договори оренди спецтехніки з приватними орендарями. Держпідприємству було повернуто 10 одиниць спецтехніки, які незаконно перебували в оренді з 2019 року. Підприємство розраховує на повернення 20 одиниць спецтехніки за умови отримання відповідних судових рішень.

Як і Усть-Дунайський і Скадовський, Білгород-Дністровський порт було внесено до переліку об'єктів приватизації ще в середині 2021 року. Попередньо планувалося продати його до квітня 2022 року, але конкурсу не проводили.

Білгород-Дністровський МТП розташований на західному березі Дністровського лиману та займає 59 гектарів під основну виробничу територію, також до комплексу входить інфраструктура портового пункту Бугаз (5 гектарів), розташованого на території селища Затока. Порт був заснований у 1971 році. Під навантаження має дев'ять причалів завдовжки 1099 метрів. Глибина біля причалів 4,8 метра, відкриті складські площі 157,7 тис. кв. м, площа критих складів – 17 тис. кв.

Раніше ФДМ продав за 200 млн грн цілісний майновий комплекс Усть-Дунайського порту на майданчику Prozorro. Під час торгів його ціна зросла втричі.