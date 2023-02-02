Голова Єврокомісії: Наш візит до Києва має стати меседжем для інвесторів про те, що Україна просуватиметься європейським шляхом

Візит Колегії Єврокомісії до Києва – знак величезного прогресу України та меседж для інвесторів, що Україна просуватиметься своїм європейським шляхом заявила голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

"Я та мої колеги тут не лише для того, щоб обговорити подальшу підтримку, а й кроки, щоб наблизити Україну ще більше до Євросоюзу. Факт, що ми зустрічаємося тут, у Києві, сьогодні – сильний знак величезного прогресу, який було вже зроблено, та наших спільних зобов'язань", - сказала фон дер Ляєн на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії в четвер у Києві.

Вона наголосила, що лише рік тому ніхто й уявити не міг, як швидко Україна зможе просунутися до ЄС.

"Але наразі ви – кандидат на вступ до Європейського Союзу. Я знаю, що мільйони українців важко працюють задля досягнення цієї мети. ЄС прийняв багато українців, наші енергетичні мережі синхронізовані, українське виробництво отримує прибуток від торгівлі з Європою. Сьогодні, наприклад, ми прибули із пропозиціями, щоб гарантувати одночасний доступ України до єдиного ринку ЄС", - повідомила фон дер Ляєн.

За словами голови Єврокомісії, ЄС хоче допомогти Україні мобілізувати її економічний потенціал у боротьбі проти російської агресії і потім для відбудови.

"Наш візит також має стати меседжем для інвесторів: Україна просуватиметься своїм європейським шляхом. Ви маєте амбітний порядок денний реформ, не лише тому, що ЄС просить про це, а й тому що українці знають, що ЄС веде до сильнішої України", - наголосила вона.

Президент Європейської комісії зазначила, що сміливість українців надихнула ЄС і дала нову ціль.

"ЄС буде з Україною стільки, скільки буде потрібно", - сказала вона.