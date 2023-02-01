Інвестиції у запуск реабілітаційного медичного центру Superhumans оцінюються у $54 млн

Інвестиції у запуск реабілітаційного медичного центру Superhumans у Львові оцінюються у $54 млн, повідомила СЕО Superhumans Ольга Руднєва.

"За нашими оцінками, на запуск і три перші роки роботи Superhumans нам потрібно $54 млн", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Руднєвої, перший етап проєкту включатиме ремонт приміщень, закупівлю обладнання, рік оплати роботи медичної команди, закупівлю матеріалів для протезування.

Другий та третій етапи передбачають запуск усіх корпусів лікарні, старт роботи освітнього центру на базі Superhumans та розширення в інші регіони України.

Руднєва зазначила, що кошти на фінансування проєкту залучаються в Україні та за кордоном методом фандрейзингу. Підтримку проєкту вже надали Фонд Говарда Баффета, Фонд Річарда Бренсона Virgin Unite, Cargill, Payoneer, Freedom Finance, Loro Piano, Mastercard, SD Capital та інші.

"Завдяки їхній підтримці ми маємо ресурс для запуску. Але оскільки ми ніколи не братимемо з пацієнтів кошти за свої сервіси, фандрейзингом ми займатимемося весь час", - сказала вона.

За словами Руднєвої, середня вартість одного протезування може становити близько $20 тисяч, а у складних випадках може досягати і $100 тисяч.

"На жаль, складних випадків дуже багато – часто перша допомога потерпілим надається у польових умовах, де лікарі насамперед виконують завдання врятувати життя, а не розрахувати мінімальний поріг ампутування", - сказала вона.

При цьому Руднєва зазначила, що середню вартість протезування, на яку орієнтуються меценати проєкту, уніфікувати складно, оскільки "всі випадки є досить різними".

СЕО Superhumans не озвучила загальних актуальних і прогнозних оцінок потреби у протезуванні.

"Загальна статистика щодо постраждалих від військових дій - сенситивна цифра, ми публічно дотримуємося обережного прогнозу - вважаємо, що йдеться про тисячі пацієнтів", - сказала вона.

Руднєва повідомила, що Львів обраний для старту проєкту Superhumans з міркувань безпеки та відносної близькості до кордону, оскільки клініка чекає на багато візитів медичних та інших фахівців для надання консультацій і спільної роботи.

"Згодом ми плануємо відтворювати досвід запуску Superhumans в інших регіонах України", - наголосила СЕО медичного центру.

Як повідомлялося, перший корпус Центру реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії Superhumans відкриється у Львові навесні на базі однієї з місцевих лікарень. Клініка Superhumans фокусуватиметься на протезуванні для дорослих і дітей, хірургічних операціях з реконструкції та відновлення понівечених частин тіла, зокрема, обличчя, а також лікуванні посттравматичного стресового розладу.

У клініці буде 100 ліжок, дві операційні, лабораторія з виготовлення протезів та фізіотерапевтичне відділення.

Між Superhumans та Міністерством охорони здоров'я підписано меморандум про співпрацю. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що спільна мета – надати українцям, які отримали травми війни, найкращу світову експертизу.

Над запуском лабораторії з виробництва протезів із проєктом Superhumans працює німецький виробник технологій для виготовлення різних видів протезів, ортезів та екзоскелетів компанія Ottobock. Консультації щодо початку власного виробництва протезів команді також надає провідний виробник біонічних та інших протезів з Ісландії компанія Ossur.

Проєкт створюється за ініціативи українського бізнесмена Андрія Ставніцера. Ще один його засновник – Філіпп Грушко.