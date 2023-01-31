Американська корпорація фінансування міжнародного розвитку повідомляє про намір мобілізувати $1 млрд для підтримки економіки України

Виконавчий директор Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (АКФМР, DFC) Скотт Нейтан оголосив про намір мобілізувати $250 млн для українських банків для збільшення кредитування малого бізнесу.

Виступаючи в середу в Києві в Американській торговельній палаті, він також оприлюднив два листи про наміри щодо пошуку та залучення нових інвестицій.

Зокрема, АКФМР розпочинає співпрацю з Horizon Capital для підтримки електронної комерції, фінтех і технологічних бізнесів в Україні та Молдові.

АКФМР також вивчає можливість розширення мережі клінік "Добробут" у Києві, які опікуються діагностикою, післяопераційним супроводом, реабілітацією та протезуванням, ідеться у пресрелізі корпорації.

"Приватний сектор демонструє свою стійкість та має сприяти залученню інвестицій у розвиток України", - сказав Нейтан.

"Сьогодні я в Києві, тому що ми прагнемо почати інвестувати вже зараз, щоб допомогти українському бізнесу продовжувати розвиватися, попри виключно складні обставини. Я впевнений, що кошти АКФМР дадуть змогу мобілізувати понад $1 млрд приватного капіталу для підтримки економіки України. АКФМР націлена на реалізацію високоякісних проєктів за найвищими стандартами у найближчі місяці та роки в Україні".

У свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відновлення економіки України має стати прикладом ефективного, прозорого та відповідального інвестування коштів. "Терміновим є не лише відновлення зруйнованих російськими ударами об'єктів критичної інфраструктури, а й створення нової енергоінфраструктури України – децентралізованої, побудованої на основі сучасних технологій у межах енергетичного переходу з акцентом на відновлювану та атомну енергетику", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, важливу роль у цьому процесі може відіграти американський бізнес. "Ми дуже цінуємо, що АКФМР зможе надавати підтримку українським компаніям. Критично необхідним є страхування воєнних ризиків. Ми були б вдячні за роботу АКФМР, зокрема, і на цьому напрямі також", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Україна готова запропонувати перевірені та перспективні інвестиційні проєкти у приватному секторі, де власники бізнесів також готові брати на себе частину ризиків.

"Уряд України чудово розуміє запит американського суспільства на отримання детальної інформації про напрями використання коштів американських платників податків", - зазначив Шмигаль, додавши, що "ми повністю транспарентні, співпрацюємо в питаннях використання наданої допомоги, ми надаємо всю запитувану інформацію Світовому банку, адміністрації США".

АКФМР - установа уряду США з фінансування розвитку. Корпорація співпрацює з приватним сектором із метою фінансування рішень для найсерйозніших проблем країн, що розвиваються. Корпорація інвестує у всі сектори, включаючи енергетику, охорону здоров'я, критичну інфраструктуру.