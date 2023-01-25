ЄБРР інвестує в Україну в 2023 році щонайменше EUR1,7 млрд

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) не скоротить у 2023 році обсяг інвестицій в Україну порівняно з інвестиціями, наданими у 2022 році (EUR1,7 млрд), повідомив керуючий директор банку в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

"ЄБРР не скоротить інвестиції у 2023 році. Ми хочемо зберегти ту саму кількість активностей, якщо не більше, що й у 2022 році, але очевидно, що ми маємо залишатися екстремально гнучкими щодо напрямів інвестування", – сказав він під час конференції ЄБРР у середу.

За його словами, фокус організації загалом такий самий, як і минулого року: продовольча безпека, інфраструктура та стійкість приватного сектора.

"Проте структура цих сфер може змінюватися залежно від ситуації", – уточнив він.

Маттео додав, що у 2023 році ЄБРР, можливо, сфокусується більше на логістичному транспорті та муніципальній інфраструктурі.