USAID спрямує $650 тис. на масштабування "Дії" у світі

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) планує надати близько $650 тис. для розробки підходу до впровадження аналога українського додатку "Дія" в інших країнах світу, повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров після зустрічі з Адміністратором USAID Самантою Пауер у Давосі цього тижня.

"Наші інновації у наданні послуг - mobile first, цифрові документи, автоматичні послуги без чиновника, мобільний підпис, державні цільові виплати в "Дії" тощо – викликають дуже великий інтерес та попит серед інших держав. Понад 10 країн активно вивчають та планують запозичити досвід українського "Дії", - написав він у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

Федоров також повідомив, що USAID активно розробляє новий проєкт підтримки цифровізації України.

Віце-прем'єр подякував Пауеру та кожному платнику податків США "за потужну підтримку та інвестиції у створення успішної цифрової України".

Як повідомлялося, 19 січня Естонія стала першою іноземною державою, яка запустила додаток mRiik на базі "Дії" - мобільного додатка, вебпорталу та бренда цифрової держави в Україні, розробленого Міністерством цифрової трансформації.