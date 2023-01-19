"Текстиль-Контакт" планує створити швейне виробництво у Рівному із залученням близько EUR7,8 млн інвестицій

Торгово-виробнича група "Текстиль-Контакт" (ТК) обрала Рівне для реалізації проєкту встановлення автоматизованої швейної лінії, планує залучити близько EUR7,8 млн іноземних інвестицій у його втілення, повідомив власник групи Олександр Соколовський.

"Лінія, аналогів якої немає в Україні, учетверо продуктивніша за чинну за кількістю виробів. Потреба в інвестиціях – близько EUR 7,8 млн, зокрема EUR 6,8 млн – вартість німецького обладнання", - повідомив він під час щорічної конференції Ukraine Economic Outlook минулого тижня.

Соколовський додав, що термін окупності проєкту – 38 місяців із початку виробництва. Підготовчий період – дев'ять місяців (для замовлення та постачання обладнання, логістики та монтажу). 100% відшитої продукції експортуватиметься до країн Європи та США.

При цьому він нагадав, що ще до війни проєкт планували реалізувати на базі наявної швейної фабрики TK-Style ("ТК-Стиль") у Чернігові, яка вже майже 20 років спеціалізується на пошитті жіночого та чоловічого одягу та зараз має замовлення, як мінімум, на півроку наперед. Однак із початком повномасштабної війни команда фабрики вирішила не відкладати проєкт та реалізувати його у Західній Україні.

"Припускаємо реалізацію проєкту в Рівному. Війна внесла свої корективи. Зараз нераціонально будувати новий об'єкт чи вкладати гроші у капремонт приміщень. Ми обрали підготовлену локацію на північному заході України для розміщення обладнання, де відстань до лінії фронту – понад 800 км", - зазначає Соколовський.

Компанія має гарантоване п'ятирічний замовлення з Німеччини на продукцію автоматизованої лінії (пошиття штанів, жакетів, пальто).

"Це буде перше в Україні підприємство, яке за рахунок автоматизації зможе конкурувати за продуктивністю, а відтак і за цінами, з легковиками із Китаю та інших країн Південно-Східної Азії. А за якістю, вартістю транспортної логістики та її термінами ми китайців обходимо", – вважає власник групи.

Соколовський також презентував ще один інвестпроєкт у Рівненській області, в якому "Текстиль-Контакт" планує брати участь як текстильний резидент: створення індустріального парку HEMPY UA - центру сучасних технологій у сфері вирощування та переробки промислової коноплі. Це дозволить виробляти понад 200 видів різних продуктів.

За його словами, загальні інвестиції у проєкт створення парку оцінено у EUR 200 млн.

Як уточнив Соколовський агентству "Інтерфакс-Україна", зокрема потреба в інвестиціях у текстильне виробництво становить близько EUR25 млн.

За його словами, вже сьогодні є великий інтерес канадських, американських, англійських інвесторів до цього проєкту.

"Ми хочемо реалізувати виробництво з промислової коноплі тканин, ниток, шпагатів, канатів, насамперед - брезента, мішковини. Попит у світі на таку продукцію величезний, а пропозиція - у рази менша", - констатував він.

Сьогодні коноплі використовуються в текстильних товарах (одяг, взуття, аксесуари, нашийники для собак та товари для дому).

Як повідомлялося, вироблена з конопель тканина використовуватиметься, зокрема, як матеріал для пошиття військової форми, непомітної для випромінювання тепловізорів.

За словами Соколовського, вже відбулося багато зустрічей із фермерами, які розуміють: для них коноплі набагато вигідніші, ніж інші культури з урахуванням широкої сфери її застосування та невибагливості у вирощуванні.

"Держпідтримки ми не просимо, але очікуємо законодавчого приведення норм утримання ТГК (каннабіоїду – ІФ-У) у коноплі до європейських нормативів", – наголосив власник групи.

"Текстиль-Контакт" – одна з найбільших торгово-виробничих груп на ринку легкої промисловості України. Заснована у 1995 році. На сьогодні представляє холдинг, що поєднує різні напрями активів: оптова та роздрібна торгівля, імпорт тканин, фурнітури та домашнього текстилю, виробництво тканин, ниток, сервіси ательє та хімчистка, а також пошиття одягу та спецодягу (зокрема військового обмундирування). Має швейні фабрики у Чернігові, Коростені та Лубнах.

За словами Соколовського, 2022 року група сплатила понад 250 млн грн податків (у попередні роки - близько 160-165 млн грн).

У групі компаній працюють понад 1,5 тис. осіб.