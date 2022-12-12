Інвестиції

19:27 12.12.2022

Україна запропонувала французькій Suez приєднатися до проєктів відновлення комунальної інфраструктури

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Україна запропонувала французькій Suez приєднатися до проєктів відновлення комунальної інфраструктури

Україна запросила французького оператора комунальних послуг Suez приєднатися до проєктів відновлення інфраструктури країни.

Згідно з повідомленням Міністерства економіки, перший віцепрем'єр Юлія Свириденко під час зустрічі з керівництвом французької компанії обговорила можливості участі Suez у проєктах з відновлення та будівництва об'єктів водопостачання та очисних споруд, будівництва підприємств з переробки відходів, а також відновлення екологічного стану земель, водних ресурсів, захисту екосфери

За даними пресслужби Мінекономіки, французька компанія виявила зацікавленість у співпраці, зокрема, в рамках механізму державно-приватного партнерства.

"Російська агресія призвела до значних руйнувань цивільної інфраструктури України. Є великі проблеми з водопостачанням на звільнених територіях, у регіонах, де велися активні бойові дії. Це особливо актуально для півдня та сходу України. Обсяг робіт надзвичайно великий, але ми всі відновимо та сподіваємось на участь Suez у цій роботі", - зазначила Свириденко.

За її словами, Україні також цікавий досвід та можливості компанії у сфері поводження з відходами.

"Україна розвиватиме зелену економіку на ключових принципах ЄС. І ми прагнемо того, щоб найсучасніші передові технології, що існують у світі, були реалізовані в нашій країні", - додала вона.

 

 

 

Теги: #інфраструктура #франція #відновлення

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