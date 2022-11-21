Індустріальний парк NOVO з орієнтацією на експорт відкрито на Волині

Індустріальний парк NOVO у Нововолинську (Волинська область) площею 20 га неподалік кордону з Польщею відкрито в Україні у понеділок, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Унікальність майданчика в тому, що індустріальний парк (ІП) NOVO розміщений за 20 хвилин від Польщі, а це робить резидентів парку автоматично експортно орієнтованими, тому що поряд європейський ринок збуту", - зазначається у пресрелізі відомства.

Як повідомлялося, Нововолинський ІП було внесено до Реєстру промислових (індустріальних) парків ще у липні 2017 року, а на початку жовтня поточного року його керуючою компанією стало "Бюро інвестиційних програм" (БІП, Київ).

При цьому голова керуючої компанії Олександр Бондаренко зазначав, що вже є попередні домовленості про зобов'язання увійти до ІП із підприємствами зі сфери переробки риби, виробництва харчової продукції та логістики.

"Під час війни ІП можуть стати точками розвитку для української економіки. Адже передбачені на законодавчому рівні економічні стимули для резидентів дають змогу побудувати завод, зекономивши 25% інвестицій порівняно з ділянкою, що розміщена за 100 метрів від ІП, не кажучи про сусідні країни ЄС, де сума інвестицій буде більше на 30-40%", - наводить слова Бондаренка на відкритті ІП пресслужба міністерства.

Як зазначається у пресрелізі, в уряді покладають великі сподівання саме на таку модель розвитку української експортно-орієнтованої промисловості найближчими роками.

За словами першого заступника міністра економіки Дениса Кудіна, який брав участь у відкритті ІП, наведеними у повідомленні, індустріальні парки мають стати реперними точками зростання української економіки, а в середньостроковій перспективі ефект зростання може розширюватися в міру залучення нових підприємств до ІП.

У свою чергу народний депутат Дмитро Кисилевський зазначив, що після схвалення Верховною Радою у червні податкових та митних стимулів для ІП керівники громад "здули пил із проєктів", які передбачали їх створення та розвиток, і особливо активний цей процес у західних областях.

"Вони залучають промисловців, які релокують виробництва зі східних регіонів. Галичина, Буковина, Закарпаття і Волинь раніше не мали слави розвинених індустріальних центрів, але тепер отримали унікальний шанс ними стати", - наголошується в пресрелізі з посиланням на Кисилевського.

За попередніми оцінками, з урахуванням пільг термін окупності інвестицій у підприємство на території індустріального парку NOVO може становити 4-5 років залежно від типу бізнесу.

Як повідомлялося, для резидентів ІП законом передбачено, зокрема, звільнення від ПДВ та мита під час імпорту нового обладнання, а також від податку на прибуток на 10 років у разі ведення діяльності у межах ІП; пільгові ставки податку на нерухомість та плати за землю від місцевої влади.