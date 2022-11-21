Інвестиції

17:07 21.11.2022

Flashpoint збирає фонд на $75 млн для венчурних IT-інвестицій в Україну

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Flashpoint збирає фонд на $75 млн для венчурних IT-інвестицій в Україну

 Flashpoint, міжнародний технологічний інвестор компанії B2B SaaS, що управляє шістьма фондами загальною вартістю понад $450 млн, має намір зібрати новий Ukrainian Tech Fund обсягом близько $75 млн, орієнтований лише на Україну, повідомив управляючий партнер компанії Ігор Білоус, який свого часу очолював Держподаткову службу та Фонд держмайна України.

"Ми хочемо трохи більше зосередитися в Україні…зібрати цей невеликий фонд у розмірі $75 млн і більшій кількості засновників з України та побудувати більше підприємств, інвестувати в них", – сказав він на конференції Ukrainian Investment Roadshow, що відбулася минулого тижня у Лондоні.

Білоус повідомив, що компанія наразі проводить переговори з провідними міжнародними фінансовими організаціями та британським урядом щодо можливості фінансування цього фонду.

За його словами, створено консультативну раду, до якої увійшли ексзаступник міністра економіки Наталія Микольська, CTO People.ai Андрій Аксельрод, колишній радник міністра економіки та добре відомий у сфері прямих інвестицій в Україні Марко Івашко, CEO та співзасновник Revenue Grid Влад Воскресенський та виконавчий директор Української асоціації венчурного та приватного капіталу UVCA Дмитро Кузьменко.

Передбачається, що фонд зможе інвестувати по $1-3 млн у 12-15 компаній на lead-етапі, купуючи частки від 10% і та беручи активну участь в управлінні портфелем.

"Це не благодійність, це справжній бізнес. І ми хотіли б інвестувати сьогодні, не очікуючи завершення війни", – наголосив Білоус.

Він уточнив, що наразі в компанії працюють 30-35 осіб, троє з чотирьох її керівників українці, і вона представлена штаб-квартирою в Лондоні та офісами в Нью-Йорку, Варшаві, Будапешті, Ризі "і, сподіваюся, незабаром в Україні".

За словами керуючого партнера, компанія здійснила 59 входів та 12 виходів, має широку базу з більш ніж 130 інвесторів із різних країн.

У портфелі Flashpoint три компанії з України, в які інвестовано вже понад $17 млн, уточнив Білоус: Preply, allset і All Right, проте проаналізовано більше 450 компаній і здійснено поглиблений аналіз 205 із них.

У планах Flashpoint на 2027 рік мати в Україні 20 нових портфельних компаній із більш ніж 1000 фахівців у них, а також власний офіс у Києві у складі п'яти осіб.

Теги: #інвестиції #білоус #flashpoint

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