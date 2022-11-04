Інвестиції

19:54 04.11.2022

13 проєктів, у яких братимуть участь українські організації, було відібрано на фінансування за програмою ЄС Еразмус+

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13 проєктів, у яких братимуть участь українські організації, було відібрано на фінансування за програмою ЄС Еразмус+

13 проєктів, у яких беруть участь 51 університет та інші організації з України, було відібрано на фінансування за програмою Європейського Союзу Еразмус+ для розвитку потенціалу у сфері вищої освіти, повідомляє пресслужба представництва ЄС в Україні.

"Загалом у конкурсі перемогли 145 проєктів. Україна має найбільшу кількість проєктів у регіоні Східного партнерства та входить до топ-12 країн-учасниць Програми", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що зазначені 13 проєктів спрямовані на модернізацію освітніх програм з довкілля, медичної освіти, екології та інноваційного управління природними ресурсами, освіти в галузі аквакультури та рибальства для впровадження Green Deal, модернізації управління та академічної свободи, професійної освіти та залучення студентів шляхом комплексного наставництва та репетиторства, професійного розвитку викладачів і зміцнення відносин між системами вищої освіти та суспільством.

"За рівнем впливу та досвідом партнерів проєкти різняться за трьома напрямами: 1) сприяння доступу до співпраці (один проєкт); 2) партнерство для трансформації (одинадцять проєктів); 3) структурні реформи (один проєкт)", - наголошують у представництві.

У відомстві повідомляють, що серед профінансованих проєктів дев'ять національних і чотири міжнародні. Серед проєктних команд – 65 партнерів із 24 країн, які представляють Австрію, Албанію, Бельгію, Вірменію, Грецію, Грузію, Естонію, Іспанію, Італію, Казахстан, Латвію, Литву, Молдову, Німеччину, Польщу, Португалію, Словаччину, Словенію, Туреччину, Узбекистан, Хорватію, Чехію, Чорногорію та Швецію.

"72 партнери з України представляють 51 установу вищої освіти, дві дослідницькі установи та низку державних органів, зокрема Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Миколаївської ОДА, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство кваліфікацій, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, IT та інші бізнес-кластери, Асоціація міст України, Торгово-промислові палати, різні професійні асоціації та громадські організації", - зазначають у представництві.

Уточнюється, що грантодавцями-координаторами проєктів виступили чотири українські університети: Буковинський державний медичний університет, Національний університет "Львівська політехніка", Державний університет "Житомирська політехніка" та Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

"51 заклад вищої освіти України представляють політехнічні, медичні, педагогічні, економічні, аграрні, архітектури та університети внутрішніх справ із різних міст України. Партнерства включають 6 переміщених університетів із тимчасово окупованих територій. П'ять університетів – партнери у трьох проєктах: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (переміщений), Національний університет "Чернігівська політехніка", Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", Національний університет "Львівська політехніка", – повідомили у відомстві.

Там додають, що ці проєкти сприятимуть реформам вищої освіти в Україні на основі провідних практик і досвіду партнерів з університетів країн-членів ЄС.

 

 

Теги: #єс #фінансування #проєкт

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