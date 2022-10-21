ЄБРР інвестує в Україну до EUR3 млрд у 2022-2023 роках

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у 2022 році інвестує в Україну понад EUR1 млрд, підтримуючи реальну економіку перед агресією Росії, заявила президент банку Оділь Рено-Бассо за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в п'ятницю.

"Я сказала президенту, що наші зобов'язання розраховані на довгострокову перспективу, і ми інвестуємо до EUR3 млрд у 2022-2023 роках для підтримки економіки, приватного сектора та термінової реконструкції життєво важливої інфраструктури", – зазначила голова ЄБРР.

Вона додала, що на зустрічі із Зеленським висловила солідарність та захоплення мужністю та стійкістю українців.

"Наша співпраця актуальна як ніколи, оскільки зараз через велику кількість руйнувань внаслідок ракетних ударів та атак дронів-камікадзе потрібно працювати над швидким відновленням нашої країни", – сказав, у свою чергу, Зеленський.