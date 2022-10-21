Інвестиції

14:02 21.10.2022

Україні після війни необхідно залучати по $70-80 млрд приватних інвестицій щорічно – перший віце-прем'єр

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Україні після війни необхідно залучати по $70-80 млрд приватних інвестицій щорічно – перший віце-прем'єр

 Метою України після завершення війни є здійснення стрибка, який можна охарактеризувати як економічне диво, для чого необхідно залучати щорічно $70-80 млрд приватних інвестицій, заявила перший віце-прем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"Для розвитку української промисловості треба залучати інвестиції, за нашими розрахунками, $70-80 млрд щорічно протягом як мінімум п'яти років. Це великий виклик", - сказала вона на бізнес-форумі "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: виклики воєнного часу" у Києві у п'ятницю.

Серед пріоритетних секторів вона назвала military tech, сільське господарство, металургію та IT, а також наголосила на глибинній переробці та розвитку малого та середнього бізнесу.

Свириденко зазначила, що інтерес інвесторів до України зберігається і під час війни, зокрема навіть із Китаю. За її словами, його практичній реалізації має сприяти страхування 90% воєнних ризиків, про яке досягнуто домовленості з Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA) із Групи Світового банку.

"Всі розуміють, що після війни Україна буде привабливим місцем для інвестицій", – пояснила перший віце-прем'єр такий інтерес.

Вона також повідомила, що тривають переговори з BlackRock про структурування фонду, що займатиметься залученням приватних інвестицій та сприятиме державно-приватному партнерству. "Ми маємо зацікавленість і від Goldman Sachs, вчора з ним була розмова", - додала Свириденко.

За даними НБУ, на кінець 2021 року прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну за всю її історію становили $64,16 млрд, з яких через інструменти участі в капіталі – $46,21 млрд, проте це менше, ніж на кінець 2013 року, коли вони досягли відповідно $67,03 млрд та $56,02 млрд.

З 2000 року рекордними обсягами ПІІ за рік були 2014, 2007 і 2021 роки - $17,20 млрд, $14,93 млрд і $12,07 млрд відповідно.

Теги: #інвестиції #відновлення #свириденко

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