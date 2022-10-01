Інвестиції

09:02 01.10.2022

Львів реалізує екологічно-енергетичні проєкти на суму понад EUR100 млн

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Львів реалізує екологічно-енергетичні проєкти на суму понад EUR100 млн

Львів реалізує низку проєктів, пов'язаних із екологічно-енергетичним напрямом на суму понад EUR100 млн, повідомив міський голова Андрій Садовий.

"У нас у роботі низка проєктів. Це обсяг понад 100 млн євро, зокрема, з ЄБРР, а також із "Нафтогазом", - сказав він на брифінгу у Львівській області, передає кореспондент "Енергореформи".

За словами Садового, місто завершує рекультивацію полігону твердих відходів (Грибовицьке сміттєзвалище), одного з найбільших у Східній Європі.

"Разом із "Нафтогазом" ми збудували там станцію з видобутку біогазу з подальшим виробництвом електроенергії. Це важливий проєкт", - зазначив Садовий.

Крім того, за його словами, ведеться будівництво заводу з переробки мулу очисних станцій.

Також міський голова наголосив, що до кінця наступного року очікується запуск сміттєпереробного заводу потужністю близько 280 тис. тонн відходів на рік.

При цьому він зазначив запланований на лютий наступного року запуск першої у Львові ТЕЦ на біопаливі 40 МВт - спільний проєкт з НАК "Нафтогаз" на 1 млрд грн.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" поряд із кількома іншими містами фінансує у Львові проєкт будівництва ТЕЦ на трісці, метою якого є зниження споживання природного газу.

Теги: #львів #сміттєзвалище #проєкт

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