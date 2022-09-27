Інвестиції

20:49 27.09.2022

Компанія Amsted Rail має намір відкрити у Львові виробництво підшипників та комплектуючих до вагонів

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Американська компанія Amsted Rail має намір відкрити у Львові виробництво підшипників та комплектуючих до вагонів. Як повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації, про це сьогодні на зустрічі з головою ЛОВА Максимом Козицьким повідомив директор із питань глобального бізнесу Amsted Rail Ерік Лухман (Eric Luhmann).

"Ми маємо намір відкрити у Львові виробництво підшипників та комплектуючих до вагонів. Це може бути як будівництво заводу, так і кооперація із компанією, яка вже працює на ринку", – цитує слова Лухмана пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

За словами Лухмана, зараз компанія шукає територію, складські приміщення одного із заводів у Львівській області, щоб перевезти туди обладнання.

Як зазначено у повідомленні пресслужби, Amsted Rail планує "повернути на ринок України частину залізничних комплектуючих, виробництво яких припинилося через російське вторгнення".

"Львівська область готова працювати з міжнародними партнерами – вигідне розміщення регіону дозволити усім, хто хоче працювати в області, співпрацювати з Європою. Я впевнений, що співпраця Amsted Rail із заводом у Львівській області буде плідною", – цитує пресслужба слова начальника ЛОВА Максима Козицького.

За даними Львівської ОВА, компанія Amsted Rail працює в Україні з 2004 року та виготовляє продукцію, пов'язану з дорожньою галуззю.

 

 

Теги: #інвестиції #львів #amsted_rail

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