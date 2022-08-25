Інвестиції

20:19 25.08.2022

Україна та Велика Британія підписали План післявоєнного відновлення транспортної інфраструктури

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Україна та Велика Британія підписали План післявоєнного відновлення транспортної інфраструктури

Спільний План дій щодо відновлення транспортної інфраструктури України підписали у четвер міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс, повідомила пресслужба Мінінфраструктури у четвер.

"Доля війни вирішується не лише на полі бою. Україні потрібна потужна економіка і об'єкти інфраструктури, що стабільно працюють,", - наводяться в релізі слова Кубракова.

За умовами Плану, британські партнери ділитимуться інженерним досвідом, а також нададуть новий пакет підтримки для відновлення ушкодженої війною інфраструктури.

Крім того, престижні приватні британські компанії даватимуть свою експертизу.

Велика Британія також передасть 5 автобусів Go Ahead Group для покращення мобільності українського населення та придбає обладнання для відновлення критично важливих маршрутів експорту зерна.

Згідно з договором, британські партнери запропонують план реконструкції аеропортової, злітно-посадкової та портової інфраструктури, а також працюватимуть з Мінінфраструктури щодо можливості навчання персоналу аеропортів, диспетчерів повітряного руху та авіаційної безпеки.

Згідно з повідомленням міністерства, обсяг підтримки від уряду Великої Британії наразі становить близько 4 млрд фунтів стерлінгів.

Крім того, британські партнери запровадили найширший і найсуворіший пакет санкцій, що будь-коли накладався на Росію або будь-яку іншу велику економіку світу. Зокрема, під санкції потрапили понад 1000 осіб, 100 компаній, а також було вжито суворих заходів щодо російських яхт і приватних літаків. Це завдало російським олігархам збитків орієнтовно на 117 млрд фунтів стерлінгів, зазначається в релізі.

 

 

Теги: #британія #інфраструктура #відновлення

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