Інвестиції

17:46 26.07.2022

Кабмін доручив НАК "Нафтогаз України" невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу - джерело

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Кабмін доручив НАК "Нафтогаз України" невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу - джерело

Кабінет Міністрів доручив НАК "Нафтогаз України" невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу.

"Уряд доручив НАК "Нафтогаз" невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу. Це відповідь на лист "Нафтогазу" щодо погодження виплат кредитних зобов'язань НАК. Йшлося про суми $335 млн тіла кредиту та EUR45 млн відсотків", - сказало агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в уряді.

За словами співрозмовника агентства, основою умов другого раунду має стати аналогічний процес, започаткований Міністерством фінансів.

"Іноземні партнери можуть не зрозуміти дії, за яких державний борг ми скорочуємо, а приватним інвесторам ідуть виплати. І наполегливі спроби "Нафтогазу" заплатити за боргом вже викликали певні занепокоєння у ключових кредиторів держави", - заявили агентству в уряді.

Також у Кабміні вважають, що НАК необхідно зберегти ліквідність для закупівлі газу в рамках підготовки до опалювального сезону.

"Акціонер очікує, що "Нафтогаз" діятиме за прикладом "Укренерго" та "Укравтодору", які також розпочинають переговори щодо реструктуризації", - розповів співрозмовник.

Теги: #нафтогаз #інвестори #реструктуризація

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