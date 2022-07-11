Інвестиції

17:27 11.07.2022

План відновлення України передбачає щонайменше $37 млрд інвестицій у сектор АПК

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План відновлення України передбачає щонайменше $37 млрд інвестицій у сектор АПК

План відновлення України у період 2022-2032 років містить низку проектів у сфері АПК, реалізація яких вимагатиме не менше $37 млрд інвестиції, серед них проєкт розвитку переробки в агросекторі згідно з принципами Green Deal, для якого заплановано залучити $10,2 млрд.

Головними напрямами розвитку переробки в АПК запропоновано зробити нарощування виробництва крохмалю, сиропів, глютену, лецитину, протеїну, преміксів, м'яса та молока, повідомляється в деталізованому документі, наданому агентству "Інтерфакс-Україна" секретарем Національної Ради з відновлення країни Данилом Гетьманцевим.

Заплановано також залучення $4 млрд інвестицій на будівництво системи іригації на загальній площі 1 млн га, $7,7 млрд на нарощування виробництва с/г продукції з високою додатковою вартістю, $1,6 млрд – на рекультивацію пошкоджених війною земель, $5,5 млрд на нарощування виробництва продукції тваринництва та $1 млрд для сприяння переходу українського АПК до "зеленого" розвитку.

Згідно з документом, заплановано залучення до 2032 року $6,5 млрд для відновлення після війни 10,5 тис. українських агропідприємств.

У плані відновлення України уточнено, що головними проблемами українського АПК є низький рівень переробки сільгосппродукції, генерація агросектором незначних обсягів додаткової вартості та залежність країни від "габаритного імпорту".

Як повідомлялося, План відновлення України спрямований на прискорення сталого економічного зростання. У рамках плану визначено список Національних програм задля досягнення головних результатів.

Загалом у рамках програми передбачено реалізацію 850 проєктів протягом 2022-2032 рр., що дозволить Україні вийти до ТОП-25 країн світу за Індексом людського капіталу та Індексом економічної складності.

Теги: #апк #інвестиції #відновлення

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