Інвестиції

20:06 06.07.2022

Шмигаль: Ірландія може стати одним із лідерів у майбутньому процесі оновлення України

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Шмигаль: Ірландія може стати одним із лідерів у майбутньому процесі оновлення України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, під час якої глава українського уряду подякував ірландським партнерам за приєднання до спільної декларації, схваленої за підсумками Конференції з питань відновлення України в Лугано.

"Відновлення має відбуватися за принципом build back better. План Маршалла почав діяти через 4 роки після завершення війни. Ми не можемо чекати так довго. Ми хочемо вже сьогодні виробити План відновлення нашої держави. Учора ми затвердили всі основні принципи. Серед них "зелена" трансформація, широке партнерство. Ми плануємо відкрити головний офіс відновлення у Києві та філії в інших країнах", – цитує Шмигаля пресслужба Кабміну.

Український прем'єр наголосив, що важливо також знайти загальну модель страхування воєнних ризиків для бізнесу, який вирішить зараз інвестувати в Україну та реалізовувати тут проєкти.

"У Лугано ми багато обговорювали страхування воєнних ризиків для бізнесу, який готовий прийти сьогодні в Україну. Це важливо, щоб економіка могла жити, щоб створювалися робочі місця і люди, які виїхали, могли повернутися в Україну і працювати", - зазначив Шмигаль.

Він подякував ірландському бізнесу, який працює в Україні, та висловив переконання, що вони приєднаються до процесу відновлення.

Глава українського уряду також наголосив, що основні витрати на відновлення мають бути компенсовані за рахунок конфіскації заморожених російських активів. За його словами, це має стати новою моделлю міжнародної безпеки у майбутньому.

Прем'єр-міністри також обговорили воєнні злочини, вчинені Росією на території України. Денис Шмигаль зазначив, що Росію має бути визнано державою-спонсором тероризму, оскільки єдина мета розв'язаної нею війни — геноцид українського народу.

Глава уряду України подякував Ірландії за прийом українців, які були змушені виїхати з країни, та за підтримку євроінтеграційних прагнень української держави.

"Статус кандидата дає нам не лише надію та моральну підтримку. Це те, за що боровся український народ – бути у сім'ї цивілізованих країн та Європейського Союзу", – зазначив Денис Шмигаль.

Він також висловив сподівання, що Ірландія може стати одним із лідерів у майбутньому процесі оновлення України.

Міхал Мартін зі свого боку запевнив, що Ірландія надалі допомагатиме українцям і шукатиме механізми для фінансової допомоги в рамках Європейського Союзу.

Прем'єр-міністр Ірландії додав, що вони працюватимуть з ірландським бізнесом, щоб залучити більше учасників для відновлення України.

 

 

Теги: #інвестиції #відновлення #ірландія

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