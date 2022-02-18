Мінінфраструктури готується до електрифікації залізничної ділянки Тернопіль – Івано-Франківськ

Міністерство інфраструктури України очікує на рішення Кабінету міністрів щодо виділення коштів на розробку техніко-економічного обґрунтування проєкту електрифікації залізничної ділянки Тернопіль - Івано-Франківськ.

"Наша мета — до 2024 року з’єднати усі обласні центри України якісним швидкісними залізничним сполученням. У рамках "Великого будівництва" на залізниці плануємо з’єднати між собою два великих обласних центри: Тернопіль та Івано-Франківськ. Йдеться про відновлення колії на лінії Галич — Підвисоке. Окрім оптимізації маршрутів на заході країни, цей варіант дозволить на 3 години скоротити час поїздки з міст центральної та південної України до Прикарпаття, зокрема і ключових гірських курортів регіону", - цитується у повідомленні в Facebook відомства міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Будівельні роботи планується розпочати на початку 2023 року, щоб вже після їх завершення запустити на маршруті Київ – Тернопіль – Івано-Франківськ швидкісний електропоїзд категорії "Інтерсіті+".

У рамках підготовки до реалізації проєкту заплановано створити кілька варіантів маршруту.

Завдяки реалізації проєкту, що передбачає відновлення залізничного маршруту між Тернополем та Івано-Франківськом, шлях між обласними центрами скоротиться із нинішніх 283 км до 141 км.