Інвестиції

20:05 01.02.2022

Велика Британія виділяє майже GBP2 млрд на спільні з Україною проєкти в інфраструктурі та енергетиці

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Велика Британія виділяє майже GBP2 млрд на спільні з Україною проєкти в інфраструктурі та енергетиці

Велика Британія виділить ще майже GBP2 млрд на британсько-українські інфраструктурні та енергетичні проєкти, повідомив президент України Володимир Зеленський після переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Крім коштів для Військово-Морського Флоту України, Велика Британія виділяє ще майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних взаємовигідних проєктів в інших сферах, зокрема інфраструктури та енергетики", – сказав Зеленський у вівторок у Києві на спільній з Джонсоном пресконференції.

У свою чергу Джонсон зазначив:"Сьогодні я оголосив про додаткові 88 млн фунтів британського фінансування на підтримку системи належного управління та енергетичної незалежності України".

Теги: #британія #інвестиції #україна
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