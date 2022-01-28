Інвестиції

19:01 28.01.2022

Зеленський закликав країни інвестувати в Україну, щоб продемонструвати підтримку

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Зеленський закликав країни інвестувати в Україну, щоб продемонструвати підтримку

Президент України Володимир Зеленський закликав Австралію та інші країни робити інвестиції в українську економіку, щоб продемонструвати її підтримку та ставлення до країни.

"Інвестуйте наразі у державу, покажіть, що ви вірите в Україну", - сказав Зеленський на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю, відповідаючи на запитання, що можуть зробити партнери з НАТО, включно з Австралією, щоб ще більше допомогти Україні наразі.

Він назвав найважливішими сигналами, коли в Україну йдуть інвестиції з тих чи інших країн. "Питання не в розмірі, але якщо бізнес тієї чи іншої країни хоче захистити нашу країну і вірить у стабільність нашої країни, і підставляє справді плече, а не підставляє ногу, як кажуть, хоче бути дружнім потужним партнером, тоді цей бізнес приходить. Навіть якщо на сьогодні він не зароблятиме 10-15-25-100% прибутку - прибуток у майбутньому. Це ставлення до України", - наголосив президент.

"І тому, якщо ми говоримо про Австралію чи інших партнерів, welcome!" - додав Зеленський.

Теги: #президент #австралія #інвестиції #україна
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