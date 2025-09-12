Інтерфакс-Україна
Інвестиції
17:18 12.09.2025

Перші черги логістичного парку Peretyn з інвестиціями 1,3 млрд грн будуть введені до кінця року – девелопер

1 хв читати

Перші черги логістичного парку Peretyn (с.Малехів Львівської обл.), інвестиції в який склали 1,3 млрд грн, будуть введені в експлуатацію до кінця 2025 року, повідомив девелопер проєкту Alterra Group.

"Для експлуатації передбачено вісім черг складських площ та дві черги торгових. Перші здаються вже цього року, а наступні – до середини 2026-го. За оцінками Alterra Group, загальний обсяг інвестицій складає 1,3 млрд грн. Для інвесторів це означає окупність від семи до дев'яти років", – йдеться у пресрелізі компанії.

Згідно із повідомленням, загальна площа логістичного парку становить 51 тис. кв. м. Об'єкт об'єднує ритейл-парк Obriy та складські приміщення площею від 89 кв. м до 13 тис. кв. м.

Першими резидентами ритейл-парку стали "Епіцентр", "Нова пошта", Jysk, Sinsay, "Аврора".

Alterra Group очікує, що новий логістичний центр створить понад 700 робочих місць.

За даними Opendatabot, ТОВ "Альтерра Груп" створено у 2016 році, кінцевим бенефіціаром вказаний Дмитро Ковальчук. У портфелі компанії дев'ять проєктів, зокрема 107,8 тис. кв. м вже введено в експлуатацію, та 108,9 тис. кв. м будуть готові у 2025 році.

За підсумками 2024 року компанія отримала 236,9 млн грн доходу, що вдвічі перевищило показник 2023 року, і зменшила у 1,7 раза чистий збиток – до 699,3 тис грн.

Теги: #peretyn #alterra_group #інвестиції

