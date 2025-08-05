Ефективне корпуправління та сприятливий бізнес-клімат в Україні визначальні для залучення іноземних інвестицій – Девіс

Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс назвала ключовими чинниками для залучення в Україну інвестицій із США та інших країн ефективне корпоративне управління та сприятливий бізнес-клімат в Україні.

"Ефективне корпоративне управління та сприятливий бізнес-клімат є ключовими чинниками для залучення інвестицій із США та інших країн", – сказала Девіс під час зустрічі з міністеркою енергетики України Світланою Гринчук у вівторок.

За словами Девіс, яку цитує посольство в мережі Х, майбутнє енергетики України залежить від ринково орієнтованих реформ і надійного партнерства. Вона повідомила, що під час зустрічі з Гринчук йшлося про залучення американських інвестицій, зміцнення енергетичної стійкості в умовах війни та створення реальних можливостей для американського й українського бізнесу.

У релізі Міненерго за результатами зустрічі Девіс та Гринчук зазначається, що її ключовими темами були поглиблення стратегічного партнерства між Україною та США, зміцнення фізичного захисту енергооб’єктів, зокрема електропідстанцій, та ефективне використання міжнародної допомоги для відновлення пошкодженої інфраструктури. Крім того, обговорювалися питання підготовки до опалювального сезону, стабілізації газового ринку, зокрема збільшення імпорту та використання українських підземних сховищ як потенційного регіонального хабу, реалізації довгострокових проєктів із декарбонізації енергетики та залучення інвестицій через Українсько-американський фонд відбудови.

Як вказує міністерство, окрему увагу було приділено співпраці в атомній енергетиці у межах реалізації ініціативи REPowerEU, спрямованої на відмову ЄС від використання російського ядерного палива. Крім того, порушувалися питання ядерної безпеки на Запорізькій АЕС та в Чорнобильській зоні відчуження.

"США залишаються одним із ключових партнерів України у зміцненні стійкості енергосистеми. Спільні зусилля спрямовані на захист енергетичної інфраструктури, розвиток сучасної генерації та інтеграцію до європейського енергетичного простору", – прокоментувала Гринчук.