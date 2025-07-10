Інтерфакс-Україна
Інвестиції
20:07 10.07.2025

NovaSklo планує розпочати будівництво заводу по виробництву скла в Київській області в 2026р.

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NovaSklo планує розпочати будівництво заводу по виробництву флоат-скла в Київській області в березні 2026 року

Як повідомив агентству Інтерфакс-Україна CEO NovaSklo, засновник інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі на полях конференції з відновлення URC-2025, інвестиції в проєкт складають понад 240 млн євро.

Проєкт реалізується за підтримки UkraineInvest та Міністерства економіки України.

Проєкт передбачає, зокрема, будівництво заводу потужністю 24.8 млн м2 скла на рік. Підприємство дозволить скоротити залежність від імпорту листового скла та вироблятиме продукцію на експорт.

Ліскі зазначив, що проєкт може окупитися за 6-7 років.

Він повідомив, що для реалізації проєкта на полях конференції підписано меморандум між в NovaSklo та трьома провідними європейськими виробниками обладнання - Horn Glass Industries AG (Німеччина), Zippe Industrieanlagen GmbH (Німеччина) та Bottero S.p.A. (Італія), які, зокрема, виступатимуть основними постачальниками технології і обладнання.

За словами Ліски, NovaSklo вже оформила земельну ділянку для виробництва, купила ліцензію на видобуток піску.

Коментуючи ризики, пов’язані з будівництвом промислового об’єкту в Україні, Ліскі зазначив, що "це важливий символічний проект тому що він якраз є символом відбудови України".

"Розбиті шибки, розбиті вікна - це завжди символ занепаду і війни. Новий завод, який виробляє скло найвищого рівня, - це символ того, що ми, українці, маємо майбутнє, і ми будемо відбудовувати Україну з кращим склом, за кращою технологією. Ми маємо робити все, що від нас залежить, щоб Україна мала інше майбутнє", - сказав він.

Ліскі зазначив, що проєкт фіналізує підписання контрактів з фінансовими інституціями щодо кредитування.

"Це хороший маржинальний проєкт, тому що зараз все скло імпортується, великі трати на транспортуванні. Цей проєкт ефективний і маржинальний. Ми думаємо, що окупність буде 6-7 років", - сказав він.

NovaSklo – українська компанія, що реалізує проєкт створення першого в Україні високотехнологічного заводу з виробництва флоат-скла в Київській області. Проєкт підтримується EFI Group та реалізується у партнерстві з провідними європейськими виробниками обладнання для виробництва листового скла флоат методом.

Horn Glass Industries AG – німецький експерт з технологій плавлення скла, Zippe Industrieanlagen GmbH – провідний світовий виробник технологій і обладнання для підготовки шихти та переробки склобою для скляної промисловості, Bottero S.p.A. – італійський лідер у виробництві високотехнологічного обладнання для скляної промисловості, відомий своїми інноваційними рішеннями в галузі автоматизації та обробки скла, працює понад 60 років та представлена у понад 100 країнах світу.

Теги: #інвестиції #конференція #будівництво

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