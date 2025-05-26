ДТЕК за 4 міс. інвестував у ремонти і відновлення ТЕС 1,6 млрд грн

"ДТЕК Енерго" у січні-квітні 2025 року спрямував близько 1,6 млрд грн на ремонт і відновлення теплоелектростанцій, які постраждали внаслідок масованих ворожих обстрілів.

Як повідомляється у пресрелізі енергохолдингу, ремонтна кампанія наразі триває без пауз, оскільки масштаби руйнувань залишаються критичними. Рік тому 90% генеруючих потужностей "ДТЕК Енерго" було зруйновано або серйозно пошкоджено атаками. Напередодні минулої зими енергетикам вдалося відновити понад половину з них, але нові удари в листопаді-грудні знову принесли серйозні руйнування.

"Наше головне завдання — не зупинятися. Щодня працюємо над відновленням, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми влітку, під час пікових навантажень, і впевнено ввійти в наступний опалювальний сезон", – наголосив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

ДТЕК у 2024 році вклав у відновлення ТЕС 3,6 млрд грн і ще 7,5 млрд грн — у розвиток вітчизняного вуглевидобутку.

РФ за минулий рік здійснила 13 масованих атак на українську енергетику, завдавши серйозного удару в тому числі по теплоелектростанціях "ДТЕК Енерго". Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії були атаковані ворогом 205 разів. Від атак було поранено 56 енергетиків станцій, 4 загинуло.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність компанії в тепловій генерації станом на січень 2022 року становила 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного обладнання.