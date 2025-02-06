Інтерфакс-Україна
Інвестиції
11:28 06.02.2025

Інвестори зацікавилися першим конкурсом "Укренерго" на нову генпотужність загальним обсягом 700 МВт – глава компанії

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Інвестори зацікавилися першим конкурсом "Укренерго" на нову генпотужність загальним обсягом 700 МВт – глава компанії

Очільник НЕК "Укренерго" Олексій Брехт вказує на велику зацікавленість інвесторів оголошеним компанією конкурсом з будівництва нової генеруючої потужності загальним обсягом 700 МВт, заявки на участь в якому приймаються до 28 лютого, та розраховує на їхню активну участь у ньому.

"Ми проводили буквально кілька тижнів тому загальну зустріч-нараду з потенційними учасниками. На ній було майже 100 представників різних компаній і організацій. Зацікавленість з боку інвесторів надзвичайно велика, але чи прийдуть вони на конкурс, будуть визначати прозорість, зрозумілі умови проведення і, власне, їхній інтерес", – сказав Брехт в бліцінтерв’ю "Енергореформі".

При цьому він зазначив, що компанія робить все для того, "щоб було цікаво й корисно – прийти і забезпечити будівництво додаткових об'єктів генерації нашої країни".

Брехт пояснив, що фактично конкурс буде проводитися на вартість будівництва одиниці генеруючої потужності, яка буде компенсуватися "Укренерго".

"Зараз механізм компенсації достатньо простий. Держава через тариф "Укренерго" на передачу  упродовж 10 років після введення в експлуатацію нової генеруючої одиниці компенсує капітальні витрати інвестора. Ми говоримо про ті гроші, які були витрачені інвесторами саме на будівництво об'єкта", – описав механізм глава "Укренерго".

Він додав, що держава зацікавлена в нових потужностях, і це новий спосіб стимулювання їхнього будівництва, тим паче зараз – в умовах війни, коли інвестори не поспішають це робити, зі зрозумілих причин.

"І я дуже очікую, що за його результатами вартість за 1 МВт буде знижена", – висловив сподівання Брехт.

Він наголосив, що на 2025 рік, а найімовірніше і на 2026 рік, переглядати тариф компанії на передачу саме у зв’язку з конкурсом не доведеться, оскільки інвестори матимуть до 2,5 років на будівництво відповідних об'єктів.

Як повідомлялося, "Укренерго" зараз проводить конкурс на будівництво нових генеруючих потужностей, заявки на участь у якому мають бути подані до 28 лютого 2025 року. Порядок проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом затверджений постановою Кабінету міністрів від 10 липня 2019 року №677, відповідно до якої пропонується провести конкурс на будівництво 1400 МВт високоманеврових електростанцій зі швидким пуском для забезпечення наявності в ОЕС України гарантованих резервів вторинного регулювання (резервів відновлення частоти) у дві черги.

Згідно з конкурсною документацією на сайті НЕК, у першій черзі конкурсу закуповується 700 МВт з розбивкою на дві зони: 500 МВт потужності із будівництвом на території пріоритетних регіонів, 200 МВт із будівництвом на території регіонів, що не відносяться до пріоритетних.

Термін введення генеруючих потужностей в експлуатацію – до 31 грудня 2027 року.

"Укренерго" має не менше ніж за 10 років компенсувати будівництво потужності переможцем конкурсу рівними частинами, починаючи з моменту введення в експлуатацію нового об’єкта генерації.

Теги: #укренерго #інвестиції

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