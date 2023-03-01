Green Deal

19:06 01.03.2023

"ГарПок" розробив і передав до енергокомітету ВР законопроєкт про експорт "зеленої" електроенергії

3 хв читати
"ГарПок" розробив і передав до енергокомітету ВР законопроєкт про експорт "зеленої" електроенергії

ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") розробило й подало комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП пропозиції змін до закону "Про ринок електричної енергії" щодо надання йому можливості здійснювати експорт "зеленої" електроенергії, повідомив керівник держпідприємства Артем Некрасов.

"Практично весь лютий ми активно працювали разом з енергокомітетом, Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і НЕК "Укренерго". Ми надали свої пропозиції змін до закону про ринок електроенергії до енергокомітету ВР, якими запропонували надати нам право здійснювати експорт електроенергії. Фінальну версію пропозицій ми узгодили минулого тижня з регулятором та "Укренерго", - сказав Некрасов в інтерв'ю інтернет-порталу "Енергореформа".

За його словами, підприємство очікує, що незабаром ці зміни буде внесено на розгляд і ухвалено в парламенті.

Некрасов зазначив, що в разі швидкого ухвалення законопроєкту "ГарПок" міг би розпочати експорт протягом кількох місяців.

"Підготовку вторинної нормативної бази вже також розпочато, але всі чекають на остаточну редакцію закону. Ми сподіваємося, що енергокомітет, НКРЕКП та уряд докладуть максимальних зусиль, щоб якнайшвидше дозволити нам експортувати "зелену" електроенергію до ЄС. Адже це реальний шанс допомогти нашій країні у такі скрутні часи", - вважає голова "ГарПоку".

Він зазначив, що це питання особливо актуальне влітку, коли є певний профіцит електричної енергії у зв'язку з погодними умовами. Її експорт - це також одна з можливостей уникнути небалансів і тим самим знизити навантаження на тариф "Укренерго".

"Починаючи з березня і до вересня ми знову прийдемо до ситуації, за якої збільшуватиметься генерація зеленої електроенергії, НЕК буде обмежувати її виробництво через надлишок, але все одно сплачуватиме компенсацію за обмеження", - пояснив керівник "ГарПоку".

Водночас Некрасов наголосив, що наприкінці 2022 року Міністерство енергетики розробило кілька законопроєктів щодо підтримки сектора ВДЕ, зокрема - "Про гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії".

"Надання через зміни до законодавства права підприємству експортувати зелену електроенергію, поєднане з запуском гарантій походження, дасть змогу, по-перше, вийти компанії з продуктом, який має попит на європейських ринках, а по-друге, допоможе зняти навантаження з "Укренерго", яка компенсує ВДЕ-генерації розмір "зеленого" тарифу та обмежує її виробництво в разі профіциту", - пояснив мету керівник "ГарПоку".

"Ми ставимо питання не про збільшення прибутків, а про можливість реалізації електроенергії в обсягах, які завжди в цей період обмежувалися, на тих ринках, де на неї є попит", - наголосив він.

Некрасов також звернув увагу, що минулого року експорт електроенергії, який здійснювався після ухвалення урядом постанови №775 від 7 липня 2022 року (покладення ПСО на експортерів е/е - ЕР), у період липня-жовтня 2022 року дав змогу залучити для покриття спецобов'язків із підтримки тарифів для населення додаткові 2,8 млрд грн.


Інтерв'ю із главою "ГарПоку" Артемом Некрасовим найближчим часом буде опубліковано на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" та інтернет-порталі "Енергореформа"

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:49 01.03.2023
Шмигаль обговорив із новим головою наглядової ради "Нафтогазу" бачення розвитку газовидобувної галузі в Україні

Шмигаль обговорив із новим головою наглядової ради "Нафтогазу" бачення розвитку газовидобувної галузі в Україні

12:28 01.03.2023
Литва передала Україні потужний автотрансформатор на 200 тис. домогосподарств

Литва передала Україні потужний автотрансформатор на 200 тис. домогосподарств

11:29 01.03.2023
Госпсуд Черкаської області повернув у власність "Черкасиобленерго" дві відчужені ГЕС

Госпсуд Черкаської області повернув у власність "Черкасиобленерго" дві відчужені ГЕС

08:05 01.03.2023
Весна розпочнеться без лімітів споживання та планових відключень е/е

Весна розпочнеться без лімітів споживання та планових відключень е/е

18:22 28.02.2023
Шмигаль: Україна виграла не тільки битву за тепло, а й битву за світло

Шмигаль: Україна виграла не тільки битву за тепло, а й битву за світло

15:33 28.02.2023
"ДТЕК" за рік війни відновив електропостачання для понад 7 млн абонентів

"ДТЕК" за рік війни відновив електропостачання для понад 7 млн абонентів

15:26 28.02.2023
Держави ЄС об'єднають зусилля щодо розробки нових проєктів ядерної енергетики - ЗМІ

Держави ЄС об'єднають зусилля щодо розробки нових проєктів ядерної енергетики - ЗМІ

13:58 28.02.2023
Швеція виділить $30 млн для поповнення Фонду енергопідтримки України - Галущенко

Швеція виділить $30 млн для поповнення Фонду енергопідтримки України - Галущенко

11:29 28.02.2023
Енергопостачання Одеси та Одеського району відновлено за тимчасовими схемами, можливі обмеження - "Укренерго"

Енергопостачання Одеси та Одеського району відновлено за тимчасовими схемами, можливі обмеження - "Укренерго"

21:31 27.02.2023
"Укренерго" проведе додаткові ремонти на своїх енергооб'єктах для підвищення надійності електропостачання Одеського регіону

"Укренерго" проведе додаткові ремонти на своїх енергооб'єктах для підвищення надійності електропостачання Одеського регіону

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шкода українській екології через російську агресію оцінюється в $35,3 млрд - Резніков

У Львівській області зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у Дністер, у м. Галич забруднення перевищують допустимі норми у 200 разів

Україна на СОР27 вперше матиме свій павільйон і представить низку пов'язаних із війною ініціатив – глава Мінприроди

Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи – Зеленський

Україна долучилася до європейської екологічної програми LIFE з бюджетом EUR5,43 млрд на 2021-2027 роки

ОСТАННЄ

Теплова та біогазова станції, котельні та відновлення пошкоджених об’єктів - Energy Group підбили підсумки року повномасштабної війни

Жидачівський ЦПК першим в Україні розпочав випуск офісного паперу з макулатури - комбінат

Уряд Німеччини збільшує підтримку України для розвитку кліматичної політики та захисту біорізноманіття - Мінприроди

"ДТЕК ВДЕ" викупить євробонди на EUR15,83 млн

Україна може вийти на торгівлю квотами на викид парникових газів у 2024-2025рр.

Європа віддасть КНР роль балансувального покупця ЗПГ, до 2030 р. їй знадобиться 140 млн т ЗПГ - Shell

Європарламент проголосував за нульовий викид CO2 для нових легкових автомобілів та легких вантажівок до 2035р.

DGNB Akademie проведе тренінг сталого будівництва у Львові

Кабмін зареєстрував законопроєкти щодо впровадження нової моделі підтримки просьюмерів та реєстру гарантій походження е/е з ВДЕ

"ДТЕК ВДЕ" продовжило на два дні викуп євробондів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА