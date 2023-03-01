"ГарПок" розробив і передав до енергокомітету ВР законопроєкт про експорт "зеленої" електроенергії

ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") розробило й подало комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП пропозиції змін до закону "Про ринок електричної енергії" щодо надання йому можливості здійснювати експорт "зеленої" електроенергії, повідомив керівник держпідприємства Артем Некрасов.

"Практично весь лютий ми активно працювали разом з енергокомітетом, Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і НЕК "Укренерго". Ми надали свої пропозиції змін до закону про ринок електроенергії до енергокомітету ВР, якими запропонували надати нам право здійснювати експорт електроенергії. Фінальну версію пропозицій ми узгодили минулого тижня з регулятором та "Укренерго", - сказав Некрасов в інтерв'ю інтернет-порталу "Енергореформа".

За його словами, підприємство очікує, що незабаром ці зміни буде внесено на розгляд і ухвалено в парламенті.

Некрасов зазначив, що в разі швидкого ухвалення законопроєкту "ГарПок" міг би розпочати експорт протягом кількох місяців.

"Підготовку вторинної нормативної бази вже також розпочато, але всі чекають на остаточну редакцію закону. Ми сподіваємося, що енергокомітет, НКРЕКП та уряд докладуть максимальних зусиль, щоб якнайшвидше дозволити нам експортувати "зелену" електроенергію до ЄС. Адже це реальний шанс допомогти нашій країні у такі скрутні часи", - вважає голова "ГарПоку".

Він зазначив, що це питання особливо актуальне влітку, коли є певний профіцит електричної енергії у зв'язку з погодними умовами. Її експорт - це також одна з можливостей уникнути небалансів і тим самим знизити навантаження на тариф "Укренерго".

"Починаючи з березня і до вересня ми знову прийдемо до ситуації, за якої збільшуватиметься генерація зеленої електроенергії, НЕК буде обмежувати її виробництво через надлишок, але все одно сплачуватиме компенсацію за обмеження", - пояснив керівник "ГарПоку".

Водночас Некрасов наголосив, що наприкінці 2022 року Міністерство енергетики розробило кілька законопроєктів щодо підтримки сектора ВДЕ, зокрема - "Про гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії".

"Надання через зміни до законодавства права підприємству експортувати зелену електроенергію, поєднане з запуском гарантій походження, дасть змогу, по-перше, вийти компанії з продуктом, який має попит на європейських ринках, а по-друге, допоможе зняти навантаження з "Укренерго", яка компенсує ВДЕ-генерації розмір "зеленого" тарифу та обмежує її виробництво в разі профіциту", - пояснив мету керівник "ГарПоку".

"Ми ставимо питання не про збільшення прибутків, а про можливість реалізації електроенергії в обсягах, які завжди в цей період обмежувалися, на тих ринках, де на неї є попит", - наголосив він.

Некрасов також звернув увагу, що минулого року експорт електроенергії, який здійснювався після ухвалення урядом постанови №775 від 7 липня 2022 року (покладення ПСО на експортерів е/е - ЕР), у період липня-жовтня 2022 року дав змогу залучити для покриття спецобов'язків із підтримки тарифів для населення додаткові 2,8 млрд грн.



Інтерв'ю із главою "ГарПоку" Артемом Некрасовим найближчим часом буде опубліковано на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" та інтернет-порталі "Енергореформа"