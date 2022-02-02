Польська PKN Orlen анонсувала водневу стратегію до 2030р з капінвестиціями на $1,9 млрд

Польський нафтовий концерн PKN Orlen, один із великих постачальників нафтопродуктів в Україну, оприлюднив Водневу стратегію до 2030 року, реалізація якої вимагатиме капітальних інвестицій в обсязі 7,4 млрд злотих (близько $1,9 млрд), повідомила компанія на Варшавській фондовій біржі у середу, передає Green Deal.

Стратегія передбачає, що виробництво водню з низьким або нульовим рівнем викидів становитиме 50% від запланованих загальних обсягів виробництва водню до 2030 року з метою зниження викидів СО2 на 1,6 млн тонн на рік.

Зазначається, що реалізація цілей водневої стратегії буде зосереджена у чотирьох ключових напрямках: нафтопереробна промисловість та нафтохімія, мобільність, розвиток інновацій та енергетика.

Відповідно до релізу, PKN Orlen планує реалізувати нові проекти з виробництва водню загальною потужністю 540 МВт, включаючи електролізерні проекти та установки для переробки побутових відходів у водень. Компанія націлена також на зменшення обсягів вуглецевих викидів від існуючих водневих проектів шляхом побудови відповідних установок у сфері уловлювання та зберігання СО2 (ССS).

Воднева стратегія компанії також передбачає будівництво понад 100 водневих заправок та відповідного логістичного забезпечення на території Центральної Європи.

“На першому етапі (до 2025р) слід зосередитися на розвитку ринку B2B (насамперед громадського транспорту, що забезпечує постійні обсяги попиту). Потім ми плануємо розвиток партнерства для створення водневих коридорів для міжміських вантажних перевезень; розвиток пропозиції B2C та інтенсифікацію науково-дослідної діяльності у сфері палива для повітряного транспорту та, у довгостроковій перспективі, морського”, – зазначила PKN Orlen.

Компанія також зазначила, що розраховує на залучення зовнішніх інвестицій для вищезгаданих проектів, у тому числі безповоротного фінансування ініціатив у контексті інноваційності та енергетичної трансформації.

Польський концерн PKN Orlen володіє 100% акцій Orlen Lietuva, до складу якої входять Мажейкяйський НПЗ, Бутингський і Біржайський нафтотермінали, а також Mazeikiu naftos prekybos namai (“Торговий дім Mazeikiu nafta”), Orlen Latvija, Orlen.

Виручка PKN Orlen минулого року склала 131,6 млрд злотих, чистий прибуток – 10,2 млрд злотих.