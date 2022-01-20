Green Deal

11:40 20.01.2022

Citi посилює вимоги до клієнтів із нафтогазового сектору в рамках боротьби зі зміною клімату

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Citi посилює вимоги до клієнтів із нафтогазового сектору в рамках боротьби зі зміною клімату

Американський банк Citigroup Inc. посилює умови співпраці з клієнтами з нафтогазової галузі, зокрема, змінюючи підхід до вимог щодо оцінки рівня забруднень, які є необхідним критерієм для отримання фінансування, пише Green Deal

У доповіді банку йдеться про те, що він має намір домогтися «абсолютного скорочення» викидів з боку компаній у рамках кредитного портфеля в енергетичному секторі на 29% до 2030 року порівняно з рівнями 2020 року. При цьому банк наголосив, що відмова від співпраці з нафтогазовими компаніями, які не виконують цих умов, передбачена як крайній захід.

Інші банки сфокусувалися на тому, щоб домогтися від клієнтів скорочення «інтенсивності викидів», а не їхнього рівня в цілому. Деякі активісти у сфері захисту клімату стверджують, що цей критерій є менш жорстким та недостатнім для боротьби зі зміною клімату.

Citi зберіг цей критерій для клієнтів у електроенергетичному секторі, поставивши умову скоротити інтенсивність викидів на 63% для позичальників у секторі.

При цьому в доповіді Citi стверджується, що банк має намір домогтися нульових викидів СО2, пов’язаних зі своїми фінансовими операціями, до 2050 року, аналогічно обіцянкам більшості представників сектору фінансових послуг.

Тим часом деякі активісти у сфері захисту навколишнього середовища та законодавці звинувачують фінансовий сектор у так званому «зеленому піарі», говорячи, що масштабні обіцянки, у тому числі скоротити викиди, насправді практично безпідставні, поки банки продовжують фінансувати компанії, що займаються видобуванням викопних видів палива. На спалювання викопних видів палива припало 74% викидів парникових газів у США в 2019 році, згідно з даними Управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA).

Найбільші банки США, включаючи JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. і Citi, інвестували $3,8 млрд у видобуток викопних видів палива з 2015 року, коли було підписано Паризьку кліматичну угоду, згідно з даними низки природоохоронних організацій, включаючи Rainforest Action Network.

Теги: #citigroup #нафтогазовий_сектор #зміна_клімату
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