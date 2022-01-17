Green Deal

11:35 17.01.2022

Третина світових CEO у 2022 р. «дуже стурбовані» ризиками, пов’язаними зі зміною клімату – PwC

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Третина світових CEO у 2022 р. «дуже стурбовані» ризиками, пов’язаними зі зміною клімату – PwC

Кліматичні ризики викликають стурбованість у 33% керівників найбільших компаній світу в 2022 році – слідом за кіберризиками (49%), ризиками для здоров’я (48%) та ризиками макроекономічної нестабільності (43%), пише Green Deal, посилаючись на результати щорічного дослідження PwC.

У 25-му щорічному глобальному опитуванні PwC, яке проходило у жовтні-листопаді минулого року, взяли участь близько 4,45 тис. керівників з 89 держав.

Опитування показало, що для досягнення глобальних кліматичних цілей необхідно добитися більшого прогресу, оскільки менше ніж третина керівників CEO заявили, що їхня компанія взяла на себе зобов’язання щодо скорочення викидів.

Тільки 22% респондентів заявили, що їх компанії взяли на себе зобов’язання щодо досягнення нульових викидів, 29% заявили, що працюють над його впровадженням. При цьому близько двох третин (65%) опитаних, чиї компанії мають річну виручку не менше $25 млрд, взяли на себе зобов’язання щодо досягнення нульових викидів. Серед компаній із виручкою менше $100 млн таких лише 10%.

Третина опитаних, які визначили зміну клімату суттєвою проблемою на наступний рік, переконані в тому, що цей виклик не вплине на зростання доходів у найближчій перспективі. Однак у довгостроковій перспективі кліматичні зобов’язання повинні займати ключове положення у стратегіях компаній, оскільки це матиме важливе значення не тільки для зниження ризиків зміни клімату, але й для задоволення очікувань клієнтів, інвесторів та співробітників.

Близько 57% керівників компаній, які не взяли на себе зобов’язання щодо досягнення кліматичної нейтральності, заявили, що їхні підприємства не продукують значних викидів парникових газів. Це значною мірою відображає погляди CEO у таких сегментах, як технології, бізнес-послуги та страхування.

Дослідження також показало, що чим вагомішими є зобов’язання компанії з декарбонізації, тим більш ймовірно, що цільові показники викидів є частиною корпоративної стратегії та пов’язані з винагородою самого CEO. З компаній, у яких керівники заявили, що мають науково обґрунтовані зобов’язання за нульовим рівнем викидів, 70% включають цільові показники викидів у корпоративну стратегію.

Теги: #зміна_клімату #ризик #ceo
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