ВЕФ назвав кліматичні загрози основним глобальним ризиком у довгостроковій перспективі

Основні глобальні ризики в довгостроковій перспективі пов’язані зі зміною клімату, випливає з доповіді Global Risks Report 2022 Світового економічного форуму (ВЕФ), з яким ознайомився портал Green Deal.

При цьому короткострокові ризики пов’язані з соціальною нерівністю, проблемами із заробітком та погіршенням ситуації з психічним здоров’ям, зазначається у доповіді.

Респонденти ВЕФ перерахували соціальні та екологічні ризики серед тих, які викликатимуть найбільші побоювання протягом найближчих п’яти років.

Тим часом у 10-річній перспективі основним приводом для занепокоєння будуть саме кліматичні загрози, у тому числі пов’язані з екстремальними погодними умовами, втратою біорізноманіття та недостатніми діями у сфері боротьби зі зміною клімату.

Остання загроза, на думку опитаних, є найважливішим довгостроковим ризиком для світової економіки, який, ймовірно, матиме найсуворіші наслідки протягом наступного десятиліття.

Серед суттєвих короткострокових та середньострокових загроз є технологічні ризики, включаючи «цифрову нерівність» та «проблеми з кібербезпекою», йдеться в доповіді. Тим часом респонденти не вважають ці загрози найбільш суттєвими у довгостроковій перспективі.

Крім того, більшість експертів ВЕФ вважають, що відновлення світової економіки матиме волатильний характер і буде нерівним протягом наступних трьох років. Тільки один із шести експертів висловив оптимізм щодо процесу відновлення економіки, тоді як лише один із 10 вважає, що темпи відновлення прискоряться.

Нерівномірне відновлення економіки від наслідків кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, посилює роз’єднаність у світовому співтоваристві в період, коли державам конче необхідно співпрацювати одна з одною, зазначається у доповіді.

Експерти ВЕФ закликають світових лідерів розробити політику, яка передбачає управління ризиками та формує порядок денний на найближчі роки.

«Потрясіння, пов’язані зі здоров’ям та економікою, посилюють соціальну роз’єднаність. Це призводить до напруження в період, коли співробітництво в рамках суспільств та міжнародного співтовариства є основним для забезпечення рівномірного та швидкого відновлення світової економіки. Світові лідери повинні об’єднатися і впровадити скоординований підхід, який передбачає участь численних зацікавлених сторін, щоб впоратися з неослабними глобальними викликами та стати більш стійкими напередодні наступної кризи», — сказала керуючий директор ВЕФ Саадія Західі.