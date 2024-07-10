Проєкт Recast Plastic став переможцем премії CCIFU для жінок-підприємців

Засновниця Artstudioleo Ольга Лекова з проєктом виробництва меблів із переробленого пластику для укриттів посіла перше серед 425 претенденток у конкурсі для українських жінок-підприємців "Створено жінками - 2024", проведеному Франко-українською торгово-промисловою палатою (CCIFU), повідомила пресслужба CCIFU агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми вражені кількістю та якістю заявок, які отримали цього року - 425. Це свідчить про стійкість та entrepreneurial spirit українських жінок, навіть у найскладніші часи. Ми пишаємося тим, що можемо підтримувати цих талановитих жінок і сприяти їхньому успіху", - повідомила директорка CCIFU Мод Жозеф, слова якої наведено в пресрелізі.

При цьому уточнено, що переможець отримає поїздку до Парижа і 150 тис. грн на розвиток бізнесу.

"Меблями Recast Plastic облаштовано вже понад 30 укриттів. Ми помітили, що після їх облаштування кількість людей, які спускаються в безпечні простори, збільшується на 35%. Зараз ми ставимо за мету вийти на нові ринки, саме в цьому нам допоможе премія. Ми хочемо отримати європейську сертифікацію і створити торговельну марку на території Євросоюзу (Польща)", - прокоментувала свою перемогу Лекова.

Друге місце в конкурсі посіла Марина Коршевнюк, засновниця біомедичної компанії Apixmed, що спеціалізується на меданалізі генетичної інформації. Третє виборола Анна Павлусь, засновниця Wheelny, що виробляє адаптивний одяг для людей з інвалідністю, які пересуваються на колісних кріслах.

Серед галузей, у яких працюють учасниці, лідирували освіта (67 заявок), мода (45 заявок) і продовольство (40). Серед інших лідерів - ресторанна справа, промисловість, сільське господарство, медицина, спорт, косметична продукція, інформаційні технології, архітектура і будівництво тощо. Географія заявниць - Київ (79 заявок), на другому місці Львів (28 заявок), третє розділили Івано-Франківськ і Кривий Ріг (по 16 заявок). Переважна більшість компаній (375) мали від 1 до 10 працівників, у чотирьох компаніях працює понад 50.

Приз симпатій журі отримала Данута Кріль, із брендом головрецької чорнодимної кераміки Guculiya. Спеціальну відзнаку "Сталева жінка" для тих, хто працює у вкрай "нежіночому" секторі, здобула Ольга Меліх, керівниця компанії "Квота", яка виробляє пресформи для лиття пластику та надає послуги з обробки металу й пластику.

Спеціальними призами відзначено Наталію Ольшанську, засновницю ТОВ "Фамберрі", за сучасні агротехнології та інновації переробки органічного кизилу; керівницю Центру хребта "Поза" Тетяну Ковпак, а також Іванну Білоус за проєкт крафтового виробництва насіння овочів і квітів відкритого запилення Nasivanky.

З 2019 року участь у конкурсі "Створено жінками" взяли 1100 українських жінок-підприємниць, близько 35 стали переможницями та отримали майже 1,4 млн грн на розвиток свого бізнесу.

Франко-українська торгово-промислова палата (CCIFU) заснована 1994 року. Нині під егідою CCIFU діє близько 150 французьких компаній, а також підприємств під французьким управлінням: від малого та середнього бізнесу до великих міжнародних груп. Головною метою органу є розвиток торговельних відносин між Україною та Францією.