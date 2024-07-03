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18:46 03.07.2024

НАЗК виявило ознаки набуття необґрунтованих активів ексзаступником генпрокурора Вербицьким

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НАЗК виявило ознаки набуття необґрунтованих активів ексзаступником генпрокурора Вербицьким

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час моніторингу способу життя колишнього заступника генерального прокурора України Дмитра Вербицького виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в його діях, які свідчать про його незаконне збагачення майже на 29 млн грн.

Як повідомляється на сайті НАЗК в середу без зазначення прізвища ексзаступника генпрокурора, НАЗК встановило, що за дорученням службовця пов'язані з ним особи придбали автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тис. грн; автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн; автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн; будинок та земельну ділянку в Києві вартістю 16,3 млн грн; будинок та земельну ділянку в Одесі вартістю 10 млн грн; квартиру та земельну ділянку в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн. Крім того, не встановлено законних джерел походження готівкових коштів службовця на понад 2 млн грн, а також криптовалюти Tether (USDT).

Матеріали стосовно колишнього заступника генерального прокурора направлено до Національного антикорупційного бюро України для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування, ідеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що заступник генпрокурора Вербицький мешкає в будинку в елітному котеджному містечку в Києві, який його племінник купив за дорученням від одеського бізнесмена за ціною, що в шість разів менша за ринкову. Також, згідно з журналістськими розслідуваннями, дівчина Вербицького у 2024-му році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 млн грн, не маючи для цього власних офіційних доходів.

Верховна Рада викликала до парламенту генпрокурора Андрія Костіна для пояснень щодо майнового стану Вербицького, однак Костін 20 червня не прийшов у Верховну Раду, але надіслав листа з повідомленням, що стосовно Вербицького відбувається службове розслідування та перевірка з боку НАЗК щодо його способу життя. Крім того, детективи НАБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

21 червня Офіс генпрокурора повідомив про те, що обов'язки Вербицького покладено на інших заступників генпрокурора, а 1 липня про звільнення його з посади наказом Костіна. Вербицький повідомив, що сам написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням, щоб уникнути негативного впливу на роботу відомства загалом, але "готовий і надалі захищати свою честь і професійну репутацію".

Теги: #вербицький #назк #активи

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