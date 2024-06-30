Зранку окупанти атакували Одеську область балістичною ракетою - ПК "Південь"

У неділю вранці російські окупанти завдали удару по Одеській області балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", повідомляє Повітряне Командування "Південь".

"Зранку 30 червня 2024 року російські окупанти атакували Одеську область балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", з території тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбуці.

Крім цього, на світанок ворог завдав авіаційного удару із застосуванням КАБів по Херсонській області.