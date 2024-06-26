У результаті обстрілів у Херсоні поранено двох мирних жителів - Мрочко
Унаслідок російських обстрілів у Херсоні поранено двох мирних жителів, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"Унаслідок скидання вибухівки з ворожого дрона в Дніпровському районі Херсона близько 20.00 постраждали двоє чоловіків. Наразі вони госпіталізовані. В обох осколкові поранення ніг. Стан середньої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.
Пізніше він повідомив, що місто перебуває під обстрілом армії РФ.