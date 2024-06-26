Події

21:32 26.06.2024

У результаті обстрілів у Херсоні поранено двох мирних жителів - Мрочко

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Унаслідок російських обстрілів у Херсоні поранено двох мирних жителів, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Унаслідок скидання вибухівки з ворожого дрона в Дніпровському районі Херсона близько 20.00 постраждали двоє чоловіків. Наразі вони госпіталізовані. В обох осколкові поранення ніг. Стан середньої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.

Пізніше він повідомив, що місто перебуває під обстрілом армії РФ.

 

 

 

Теги: #херсон #обстріл

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