У результаті обстрілів у Херсоні поранено двох мирних жителів - Мрочко

Унаслідок російських обстрілів у Херсоні поранено двох мирних жителів, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Унаслідок скидання вибухівки з ворожого дрона в Дніпровському районі Херсона близько 20.00 постраждали двоє чоловіків. Наразі вони госпіталізовані. В обох осколкові поранення ніг. Стан середньої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.

Пізніше він повідомив, що місто перебуває під обстрілом армії РФ.