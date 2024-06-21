Події

18:47 21.06.2024

Росіяни обстріляли Херсон, поранені двоє людей - голова МВА

1 хв читати

Унаслідок російських обстрілів населених пунктів Антонівського старостинського округу Херсонської міської територіальної громади були поранені двоє людей, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"У 25-річної жінки контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Чоловік 52 років отримав уламкові поранення", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

Він уточнив, що в момент ворожої атаки постраждалі перебували в будинку. Їм надано медичну допомогу. Від госпіталізації вони відмовились.

Теги: #херсон #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 21.06.2024
Окупанти обстріляли Селидове, двоє людей загинули, троє поранені

Окупанти обстріляли Селидове, двоє людей загинули, троє поранені

09:37 21.06.2024
На Донеччині за добу загинули п'ятеро місцевих жителів, поранені 11 - ОВА

На Донеччині за добу загинули п'ятеро місцевих жителів, поранені 11 - ОВА

16:52 20.06.2024
Унаслідок ворожого обстрілу касетними боєприпасами на Донеччині троє людей загинули та четверо поранені, включно з дитиною

Унаслідок ворожого обстрілу касетними боєприпасами на Донеччині троє людей загинули та четверо поранені, включно з дитиною

09:34 20.06.2024
Під обстрілами окупантів у середу загинули два мирні жителі Донеччини, четверо поранені - ОВА

Під обстрілами окупантів у середу загинули два мирні жителі Донеччини, четверо поранені - ОВА

10:27 19.06.2024
На Донеччині через обстріли загинув один мирний житель, троє дістали поранення - ОВА

На Донеччині через обстріли загинув один мирний житель, троє дістали поранення - ОВА

19:47 17.06.2024
Кількість постраждалих від ракетного удару по Полтавському району зросла до 16 людей

Кількість постраждалих від ракетного удару по Полтавському району зросла до 16 людей

15:36 17.06.2024
Відомо про дев’ятьох постраждалих унаслідок обстрілу Полтавського району, попередньо без загиблих - голова ОВА

Відомо про дев’ятьох постраждалих унаслідок обстрілу Полтавського району, попередньо без загиблих - голова ОВА

14:48 17.06.2024
Унаслідок обстрілу в Полтавській області є постраждалі, під завалами можуть бути люди - ОВА

Унаслідок обстрілу в Полтавській області є постраждалі, під завалами можуть бути люди - ОВА

11:10 17.06.2024
Військові РФ обстріляли електроенергетичний і газовий об'єкти у двох областях - Міненерго

Військові РФ обстріляли електроенергетичний і газовий об'єкти у двох областях - Міненерго

10:09 17.06.2024
Окупанти обстріляли за добу 13 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях, про жертви не повідомляють - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли за добу 13 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях, про жертви не повідомляють - ОК "Північ"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Жовква: Дуже скоро ми побачимо країни Глобального Півдня та Азії, які приєднаються до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Жовква про безпековий договір зі США: У нас ніколи не було такої сильної угоди за 33 роки незалежності, але переговори давалися дуже непросто

Жовква: Найближчим часом розпочнемо переговори про гарантії безпеки з Ірландією, дуже активно працюємо із Чехією, Люксембургом, Румунією та Польщею

Кабмін рекомендує НБУ розширити термін повернення валютної виручки на 1 міс. для низки агропродуктів і на 3 міс. для ОПК і машинобудування

Україна сподівається на конструктивну позицію Угорщини щодо питання нашої євроінтеграції - Жовква

ОСТАННЄ

Ізраїль запроваджує обмеження на в'їзд українців, Україна вживе заходів у відповідь - посол

Закон про держрегулювання виробництва алкогольних напоїв передбачає низку послаблень для крафтових виробників - нардеп

Росіяни обстріляли Одещину балістикою, пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури - голова ОВА

Операції з картками ПриватБанку будуть недоступні з опівночі до 7:00 суботи

Жовква: Дуже скоро ми побачимо країни Глобального Півдня та Азії, які приєднаються до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Зеленський після перемоги України на Євро-2024: Кожен з нас має боротися за свободу, життя і правильне сприйняття України у світі

Жовква про безпековий договір зі США: У нас ніколи не було такої сильної угоди за 33 роки незалежності, але переговори давалися дуже непросто

Жовква: Найближчим часом розпочнемо переговори про гарантії безпеки з Ірландією, дуже активно працюємо із Чехією, Люксембургом, Румунією та Польщею

Кабмін рекомендує НБУ розширити термін повернення валютної виручки на 1 міс. для низки агропродуктів і на 3 міс. для ОПК і машинобудування

Україна сподівається на конструктивну позицію Угорщини щодо питання нашої євроінтеграції - Жовква

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА