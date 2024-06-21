Росіяни обстріляли Херсон, поранені двоє людей - голова МВА

Унаслідок російських обстрілів населених пунктів Антонівського старостинського округу Херсонської міської територіальної громади були поранені двоє людей, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"У 25-річної жінки контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Чоловік 52 років отримав уламкові поранення", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

Він уточнив, що в момент ворожої атаки постраждалі перебували в будинку. Їм надано медичну допомогу. Від госпіталізації вони відмовились.