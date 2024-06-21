Жовква про Саміт НАТО у Вашингтоні: Працюємо над тим, щоб рішення щодо України було максимально сильним

Україна працює над тим, щоб рішення Саміту НАТО у Вашингтоні щодо перспектив її вступу до альянсу було максимально сильним, розповів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Україна хоче, щоб рішення саміту у Вашингтоні було сильним. Україна заслуговує на сильне рішення. Україна робить усе необхідне, щоб стати членом НАТО. Вона робить це на полі бою - а ми воюємо зброєю, яку нам постачають країни-члени НАТО. Також ми проходимо взаємосумісність зі збройними силами країн НАТО", - розповів Жовква.

За його словами, під час нещодавнього візиту до Німеччини на Конференцію з відновлення України Зеленський також відвідав військову базу за 200 км від Берліна, де проходять навчання українські фахівці з управління системами Patriot.

"І наші фахівці стояли поруч із німецькими інструкторами, такими ж військовими, - і наші не гірше, а інколи, як кажуть деякі армійці, краще опановують ці види зброї. Тепер українці точно довели всьому світові, що російську балістику можна збивати системою Patriot. Якщо це було раніше теоретичне припущення, то зараз це практична реальність. І тепер точно виробники Patriot знають, що їхні системи - одні з найкращих у світі", - зазначив заступник голови Офісу президента.

"Тому працюємо над тим, щоб рішення (Саміту НАТО - ІФ-У) було максимально сильним. Ми знаємо про те, яке формулювання зараз обговорюється. Україна тримає руку на пульсі", - резюмував Жовква.

Як повідомлялося, 75-й ювілейний Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня. Очікується, що альянс оголосить про виділення Києву пакета військової підтримки, а також візьме на себе координацію військової допомоги Україні, яку їй надають зараз союзники у форматі зустрічей "Рамштайн".

Також напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбарг заявив, що очікує незабаром від держав-членів НАТО згоди щодо формулювання комюніке саміту, яке стане чітким сигналом про перспективи майбутнього членства України в альянсі.