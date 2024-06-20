У Києві рух автотранспорту під Повітрофлотським шляхопроводом повністю відновлено
Київська міська державна адміністрація повідомляє про повне відновлення руху автотранспорту під Повітрофлотським шляхопроводом.
"Рух автотранспорту по вулиці Борщагівській під Повітрофлотським шляхопроводом повністю відновлено. Уже вранці 20 червня трамваї №1, 3 курсуватимуть згідно зі звичним графіком руху", - йдеться в телеграм-каналі КМДА станом на 22.30 середи.
Як повідомлялося, обвалення пішохідної частини (тротуару) та огорожі Повітрофлотського шляхопроводу сталося в середу ввечері на проїжджу частину і полотно швидкісного трамвая на вулицях Жилянській та Борщагівській по всій їхній ширині. І автомобільний, і трамвайний рух вулицями Жилянською та Борщагівською на прилеглих ділянках було заблоковано повністю.