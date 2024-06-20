Події

00:43 20.06.2024

У Києві рух автотранспорту під Повітрофлотським шляхопроводом повністю відновлено

1 хв читати
У Києві рух автотранспорту під Повітрофлотським шляхопроводом повністю відновлено

Київська міська державна адміністрація повідомляє про повне відновлення руху автотранспорту під Повітрофлотським шляхопроводом.

"Рух автотранспорту по вулиці Борщагівській під Повітрофлотським шляхопроводом повністю відновлено. Уже вранці 20 червня трамваї №1, 3 курсуватимуть згідно зі звичним графіком руху", - йдеться в телеграм-каналі КМДА станом на 22.30 середи.

Як повідомлялося, обвалення пішохідної частини (тротуару) та огорожі Повітрофлотського шляхопроводу сталося в середу ввечері на проїжджу частину і полотно швидкісного трамвая на вулицях Жилянській та Борщагівській по всій їхній ширині. І автомобільний, і трамвайний рух вулицями Жилянською та Борщагівською на прилеглих ділянках було заблоковано повністю.

 

Теги: #воздухофлотский #украина #киев
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Графіки погодинних відключень е/е в четвер діятимуть із 06:00 до 24:00, а не всю добу - "Укренерго"

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 95 - Генштаб ЗСУ

У Києві тротуар Повітрофлотського шляхопроводу обвалився на проїжджу частину вулиці Жилянської, рух нею перекрито, включно з трамваєм

Зеленський: На липень планується запуск роботи групи держав із енергетичного пункту Формули миру

Зеленський заявив про підготовку рішень щодо надійнішого проходження майбутнього опалювального сезону

ОСТАННЄ

РФ атакує кількома групами "Шахедів", у низці областей оголошено ракетну небезпеку

Європейські народники підтримують кандидатуру Метсоли на посаду президента Європарламенту

Графіки погодинних відключень е/е в четвер діятимуть із 06:00 до 24:00, а не всю добу - "Укренерго"

Рішення країн Заходу останніх місяців демонструють значні зрушення в прагненні досягти миру в Україні - заступник голови місії посольства Франції

Вибори у США не змінять підтримку України американським народом - експосол Тейлор

Війська РФ нанесли по території України три ракетні та 38 авіаудари із застосуванням 55 УАБів – Генштаб

Від початку доби відбулося понад 120 боїв, на покровському напрямку тривають 12 бойових зіткнень - Генштаб

Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 95 - Генштаб ЗСУ

Україна розслідує 28 кримінальних проваджень за фактом вбивства окупантами 62 українських військовополонених - Костін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА