Технічний збій у застосунку Сенс Банку триває другий день

Технічний збій у роботі мобільного застосунку Sense SuperApp державного Сенс Банку (Київ) триває другу добу, повідомляє пресслужба банку.

"На жаль, досі спостерігаємо затримки та перебої в роботі деяких сервісів. Наприклад, у деяких клієнтів спостерігаються проблеми зі входом у застосунок", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі фінустанови у вівторок.

Однак, як зазначено, команді Сенсу наразі вдалося відновити частину функцій, зокрема перекази між фізособами в застосунку.

"Щиро перепрошуємо за незручності. Ми вийдемо на зв'язок, щойно доступ до всіх функцій Sense Bank буде відновлено. Докладаємо всіх зусиль, щоб це сталося якнайшвидше", - резюмувала пресслужба.

Напередодні, в понеділок, банк повідомив, що в Sense SuperApp тимчасово не працює чат, відеочат і не оновлюється баланс картки.

"Суть проблеми вже знаємо і виправляємо", - зазначалося в повідомленні.

Фінустанова закликала клієнтів звертатися по допомогу за номером телефону контакт-центру або писати банку в будь-якій соціальній мережі.

За даними Національного банку України, на 1 травня 2024 року за розміром загальних активів Сенс Банк посідав 8-ме місце (134,63 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Банк увійшов до трійки лідерів за чистим прибутком за 2023 рік: він становив 5,04 млрд грн.