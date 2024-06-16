Уругвай підтримує результати Саміту миру і продовжить підтримувати мирні зусилля згідно зі статутом ООН - глава МЗС

Уругвай продовжить підтримувати мирні зусилля, які спиратимуться на статут ООН, заявив міністр закордонних справ Омар Паганіні.

"Уругвай будує свою міжнародну політику на принципах поваги до територіальної цілісності, суверенітету і мирного вирішення спорів. Це може здаватися очевидним, але це особливо важливо для порівняно невеликих держав. І це єдиний спосіб утримати мир сьогодні", - сказав він на другому пленарному засіданні в рамках глобального Саміту миру.

Він наголосив, що Уругвай підтримує результати цього саміту, а також продовжить підтримувати мирні зусилля, які спиратимуться на статут ООН.