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19:05 15.06.2024

Боррель про звернення Путіна: Агресія РФ не демонструє реального інтересу до миру

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Боррель про звернення Путіна: Агресія РФ не демонструє реального інтересу до миру

Росія не демонструє реальної зацікавленості в мирі, продовжуючи свою агресію, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Агресія Росії проти України, що триває, не свідчить про реальну зацікавленість у мирі", - написав він у соцмережі Х.

За словами Борреля, "неприйнятні вимоги Путіна спрямовані на те, щоб узаконити вторгнення і підірвати мирні зусилля".

"Росія переозброюється і готується до тривалої війни", - зазначив високий представник.

Раніше у своєму зверненні Путін заявив, що "подальше існування України" залежить від виведення її військ із "ДНР", "ЛНР", Запорізької і Херсонської областей, ухвалення нейтрального статусу і початку переговорів із Росією, і сказав, що воєнний стан Києва погіршиться, якщо він відкине цю пропозицію.

Саміт миру відбувається 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. У ньому візьмуть участь 100 делегацій, із яких 92 представляють держави з усього світу і вісім - міжнародні організації, повідомили у швейцарському уряді.

Теги: #саміт_миру #боррель

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