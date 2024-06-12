"Інтерпайп" передав військовим 90 установок РЕБ

Українська промислова компанія "Інтерпайп" передала 90 установок радіоелектронної боротьби (РЕБ) Збройним силам України (ЗСУ) на донецькому і запорізькому напрямках, повідомила пресслужба компанії.

"Ми системно підтримуємо військових з початку повномасштабного вторгнення та оперативно реагуємо на запити, які змінюються в залежності від поточних завдань бойових підрозділів. Наразі забезпечення військових засобами РЕБ на донецькому та запорізькому напрямках – таке ж важливе, як і забезпечення дронами. Ми на постійному зв’язку із технічними фахівцями бригадних служб радіоелектронної боротьби, швидко закуповуємо та передаємо те, що вони потребують", - сказала керівниця напряму з допомоги військовим Людмила Новак, слова якої наводить пресслужба компанії.