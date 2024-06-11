В ОСУВ "Хортиця" спростували ворожу інформацію про захоплення с. М'ясожарівка

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Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин прокоментував ворожу інформацію про захоплення двох українських населених пунктів.

"Сьогодні Міноборони РФ у своєму черговому звіті про перемоги своїх військ на території України дало інформацію, що були звільнені від українських підрозділів населені пункти Артемівка ("ЛНР") і Тимківка Харківської області. Однак річ у тім, що російська пропаганда вкотре довела свою недолугість і безглуздість. Більше того, таких населених пунктів в Україні немає. Тобто за якими картами воюють російські солдати й генерали? М'ясожарівку у звіті назвали Артемівкою. Слід зазначити, що цю назву носив населений пункт до 2016 року", - сказав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що село Артемівка (Сватівський район) у Луганській області перейменовано на село М'ясожарівка на підставі постанови Верховної Ради від 19.05.2016 №1377-19.

"Зазначимо: М'ясожарівку контролюють українські Сили оборони! Що стосується захоплення населеного пункту Тимківка в Куп'янському районі Харківської області, то це село було ліквідоване ще 1987 року", - наголосили в ОСУВ "Хортиця".