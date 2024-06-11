Альтернатива Starlink є, чекаємо на позитивний результат - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський запевняє, що альтернативу системі супутникового зв'язку Starlink для роботи безпілотних літальних апаратів в акваторії тимчасово окупованого Криму знайдено, найближчим часом буде позитивний результат діалогу з цього приводу.

"Це питання вирішується, і створено цілу робочу групу щодо діалогу. Альтернатива є, діалог триває, і в найближчому майбутньому чекаємо на позитивний результат у цьому діалозі", - сказав Сухаревський на пресконференції у вівторок у Києві, відповідаючи на запитання, чи знайдено альтернативу Starlink, від якої залежить робота безпілотників.