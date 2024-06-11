Події

17:45 11.06.2024

Необхідно переконати приватний капітал у перемозі України для його приходу в країну - Помпео

2 хв читати
Необхідно переконати приватний капітал у перемозі України для його приходу в країну - Помпео

Приплив іноземного приватного капіталу в Україну посилиться, якщо буде впевненість у перемозі у війні проти РФ, заявив член ради директорів VEON і українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", колишній державний секретар США Майкл Р.Помпео.

"Ми повинні переконатися, що Україна переможе. Світ має зрозуміти, що це - європейська перемога, а Україна - сторона, яка перемогла в конфлікті. Коли це станеться, в країну піде приватний бізнес, потоки приватних інвестицій", - заявив він на полях конференції з відновлення України в Берліні.

За словами Помпео, в іншому разі інвестори оцінюватимуть ризики як високі, відчуваючи побоювання щодо територій.

"Якщо цього не станеться, якщо все виглядатиме так, що агресор переміг, і такі люди, як Сі Цзіньпін, голова Кім або Володимир Путін, зможуть продовжувати свою агресію, капітал не рухатиметься в ці місця, тому що страх буде надто великим, ризик сприйматиметься як занадто високий. Тому ми маємо переконатися, що це буде завершено таким чином, щоб виправдати вражаючу роботу українського народу із захисту своєї батьківщини та європейського суверенітету... Коли це станеться, приватний сектор зробить крок уперед", - заявив Помпео.

Ексдержсекретар США наголосив: Щоб оговтатися від війни, Україні потрібен інвестиційний клімат, який заохочуватиме приватні інвестиції, і висловив упевненість, що український уряд розуміє, які кроки для цього знадобляться.

"Я думаю, що український уряд ... розуміє, що потрібно для того, щоб усе було правильно, готовий до виконання цього завдання. Тому я налаштований оптимістично", - сказав Помпео.

Раніше повідомлялося, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на полях конференції з відновлення України в Берліні провів зустріч із колишнім державним секретарем США Майком Помпео.

Теги: #помпео

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:23 11.06.2024
Єрмак у Берліні обговорив з ексдержсекретарем США перспективи для інновацій та інвестицій в Україні

Єрмак у Берліні обговорив з ексдержсекретарем США перспективи для інновацій та інвестицій в Україні

15:21 24.05.2024
США і Захід повинні прискорити і збільшити надання допомоги, щоб Україна якнайшвидше досягла перемоги у війні, - Помпео

США і Захід повинні прискорити і збільшити надання допомоги, щоб Україна якнайшвидше досягла перемоги у війні, - Помпео

21:39 02.02.2024
Єрмак зустрівся з ексдержсекретарем США Майком Помпео

Єрмак зустрівся з ексдержсекретарем США Майком Помпео

20:07 29.11.2023
Розмова про націоналізацію "Київстару" була б кроком назад - ексдержсекретар США Помпео

Розмова про націоналізацію "Київстару" була б кроком назад - ексдержсекретар США Помпео

07:29 04.03.2021
Помпео не виключив можливості балотуватися на пост президента в 2024 році

Помпео не виключив можливості балотуватися на пост президента в 2024 році

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кожен російський актив, який можна залучити для відновлення України, має бути використаний без жодних компромісів із агресором - Зеленський

Розмір субсидій і пільг буде перераховано автоматично у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію - Мінсоцполітики України

ЄС підписав перші гарантійні угоди на EUR1,4 млрд і цим запустив Ukraine Investment Framework

Зеленський про Саміт миру: Важливо, щоб нашу ініціативу не забрала жодна інша держава, особливо - Росія

Проросійські радикальні гасла небезпечні для країн ЄС - Зеленський про вибори до Європарламенту

ОСТАННЄ

110 ОМБр показала відео зі збитим ворожим Су-25

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 69 - Генштаб ЗСУ

"Укрнафта" обмежує використання електроенергії

У Харківській області затримано місцевого жителя, який став сільським старостою при окупантах

Шольц: Європейські вибори дали чіткі результати - більшість громадян підтримують партії, які виступають за підтримку України

Глави МЗС Швейцарії та України обговорили підготовку до Глобального саміту миру

Кожен російський актив, який можна залучити для відновлення України, має бути використаний без жодних компромісів із агресором - Зеленський

Розмір субсидій і пільг буде перераховано автоматично у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію - Мінсоцполітики України

ЄС підписав перші гарантійні угоди на EUR1,4 млрд і цим запустив Ukraine Investment Framework

Зеленський про Саміт миру: Важливо, щоб нашу ініціативу не забрала жодна інша держава, особливо - Росія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА