Необхідно переконати приватний капітал у перемозі України для його приходу в країну - Помпео

Приплив іноземного приватного капіталу в Україну посилиться, якщо буде впевненість у перемозі у війні проти РФ, заявив член ради директорів VEON і українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", колишній державний секретар США Майкл Р.Помпео.

"Ми повинні переконатися, що Україна переможе. Світ має зрозуміти, що це - європейська перемога, а Україна - сторона, яка перемогла в конфлікті. Коли це станеться, в країну піде приватний бізнес, потоки приватних інвестицій", - заявив він на полях конференції з відновлення України в Берліні.

За словами Помпео, в іншому разі інвестори оцінюватимуть ризики як високі, відчуваючи побоювання щодо територій.

"Якщо цього не станеться, якщо все виглядатиме так, що агресор переміг, і такі люди, як Сі Цзіньпін, голова Кім або Володимир Путін, зможуть продовжувати свою агресію, капітал не рухатиметься в ці місця, тому що страх буде надто великим, ризик сприйматиметься як занадто високий. Тому ми маємо переконатися, що це буде завершено таким чином, щоб виправдати вражаючу роботу українського народу із захисту своєї батьківщини та європейського суверенітету... Коли це станеться, приватний сектор зробить крок уперед", - заявив Помпео.

Ексдержсекретар США наголосив: Щоб оговтатися від війни, Україні потрібен інвестиційний клімат, який заохочуватиме приватні інвестиції, і висловив упевненість, що український уряд розуміє, які кроки для цього знадобляться.

"Я думаю, що український уряд ... розуміє, що потрібно для того, щоб усе було правильно, готовий до виконання цього завдання. Тому я налаштований оптимістично", - сказав Помпео.

Раніше повідомлялося, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на полях конференції з відновлення України в Берліні провів зустріч із колишнім державним секретарем США Майком Помпео.