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11:22 11.06.2024

Генштаб ЗСУ: Від початку цієї доби на всій лінії фронту вже відбулося 37 боїв

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Генштаб ЗСУ: Від початку цієї доби на всій лінії фронту вже відбулося 37 боїв

Від початку цієї доби і станом на 10:00 по всій лінії фронту вже відбулося 37 боїв, зокрема, триває атака російських військ у районі Вовчанська, на покровському напрямку тривають сім боїв, на лиманському - три, окупанти активізувалися в районі Чарівного в Запорізькій області, інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Від початку цієї доби по всій лінії фронту вже відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили два ракетні удари двома ракетами, чотири авіаційні удари десятьма керованими авіабомбами, задіяли 40 дронів-камікадзе і здійснили близько 500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - ідеться в повідомленні Генштабу в телеграм-каналі.

Повідомляється, що на харківському напрямку наразі триває атака окупантів у напрямку Вовчанська. "Ситуація контрольована. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 79 осіб живої сили, 26 з них – безповоротно. Знищено танк, три бойові броньовані машини, дев’ять автомобілів і шість одиниць спецтехніки. Пошкоджено два танки, одну ББМ та три артсистеми. Уражено 22 укриття особового складу ворога та один склад із боєприпасами", - зазначено у зведенні.

На куп'янському напрямку ЗСУ відбивають дві атаки російських загарбників у районі Берестового. Ситуація під контролем Сил оборони.

"На лиманському напрямку наші війська відбивали вісім спроб окупантів покращити тактичне положення. Ворог концентрує свої зусилля неподалік Тернів. Там відбито один штурм, три боєзіткнення тривають. Також бойові дії тривають в районах Дружелюбівки, Невського та Григорівки", - інформує Генштаб.

На північному напрямку успішно відбито п'ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Верхньокам'янського та Виїмки. Біля останнього населеного пункту одне бойове зіткнення ще триває.

На краматорському напрямку від початку доби відбулося три штурми противника. Один, у районі Часового Яру, відбито. Бойові дії тривають у районах Кліщіївки та Андріївки.

"На покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ у глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони в районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. На цей час триває сім бойових зіткнень. Ситуація під контролем Сил оборони України", - йдеться в повідомленні Генштабу.

За уточненою інформацією, на покровському напрямку 10 червня ворог втратив 259 окупантів убитими та пораненими, знищено танк, дві бойові броньовані машини, шість автомобілів і дозвуковий штурмовик Су-25. Пошкоджено два російські танки та чотири бойові броньовані машини.

"На курахівському напрямку ворог двічі розпочинав штурмові дії. Поблизу Парасковіївки атаку успішно відбито. Бій триває в районі Красногорівки. Вчора на напрямку окупанти втратили 76 осіб вбитими та пораненими, знищено чотири танки, чотири ББМ та чотири автомобілі", - зазначається у зведенні Генштабу.

На гуляйпільському напрямку ворог активізувався в районі Чарівного - тривають три бойові зіткнення. Окупанти отримують жорстку відсіч. На оріхівському напрямку російський агресор здійснив чотири спроби покращити тактичне становище в районі Малої Токмачки та Щербаків.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

 

Теги: #генштаб_зсу

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