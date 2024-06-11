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11:15 11.06.2024

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу уразили 13 локацій противника, сім засобів ППО та одну РЛС

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Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу уразили 13 локацій противника, сім засобів ППО та одну РЛС

За минулу добу відбулося 100 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 10:00 вівторка.

"Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 62 авіаційних удари (зокрема із застосуванням 95 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 149 із них - з реактивних систем залпового вогню", - йдеться в повідомленні Генштабу в телеграм-каналі.

Повідомляється, що Повітряні сили і ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу і техніки, сім засобів ППО, два засоби ракетних військ та артилерії і радіолокаційну станцію противника.

Уточнюється, що за минулу добу загальні втрати російських загарбників становили 1100 осіб. Також ворог втратив 23 танки, 32 броньовані машини, 46 артилерійських систем, літак, 13 БПЛА оперативно-тактичного рівня, п'ять засобів ППО, одну РСЗВ, 58 автомобілів і 21 одиницю спеціальної техніки.

 

Теги: #генштаб_зсу

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