На чернігівському та сумському напрямках ворог активних наступальних дій не вів - Генштаб ЗСУ

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Станом на 10:30 понеділка на лінії фронту відбулося 38 бойових зіткнень, на чернігівському та сумському напрямках ворог активних наступальних дій не вів, ситуація перебуває під контролем Сил оборони, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Від початку цієї доби вже відбулося 38 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 11 авіаційних ударів із застосуванням 21 КАБ, завдали 52 ударів дронами-камікадзе, понад 650 разів обстріляли позиції наших військ і населені пункти", - йдеться у зведенні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

На харківському напрямку ворог активних дій не вів, здійснює перегрупування військ.

На куп'янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося сім бойових зіткнень у районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. ЗСУ відбили п'ять ворожих атак, два бойові зіткнення тривають поблизу Степової Новоселівки та Піщаного.

На лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили сім атак поблизу Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського та Григорівки.

На сіверському напрямку ворог здійснив три невдалі спроби наблизитися до українських позицій у районах Спірного, Івано-Дар'ївки та Верхньокам'янського. Втрат позицій не допущено.

На краматорському напрямку українські військові відбили дві атаки окупантів у районах Кліщіївки та Андріївки.

На покровському напрямку від початку доби відбулося чоири бойові зіткнення. ЗСУ відбили дві атаки ворога в районі Новопокровського. Тривають бойові дії в районах Євгенівки та Новопокровського. Ситуація перебуває під контролем Сил оборони України.

"На курахівському напрямку ситуація дещо напружена. Від початку доби російські війська десять разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Дев’ять ворожих атак відбито, триває бій поблизу Костянтинівки", - зазначають у Генштабі.

На оріхівському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі села Копані. Втрат позицій не допущено.

На придніпровському напрямку українські захисники відбили одну ворожу атаку північніше Кринок.

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України вразили чотири місця скупчення особового складу і техніки, три засоби ППО, два засоби ракетних військ і артилерії, одну РЛС та один склад із боєприпасами ворога.